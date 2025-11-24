Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de otro robo reciente en la provincia. ARCHIVO

Alarma vecinal: la Guardia Civil investiga otro asalto en un chalet de Cabrerizos

Los agentes se desplazaron este viernes a la vivienda tras tener conocimiento del robo. El suceso se suma a otro recientes en distintos puntos de la provincia

M. C.

Salamanca

Lunes, 24 de noviembre 2025, 06:45

La Guardia Civil investiga un nuevo robo en una vivienda de Cabrerizos, descubierto en la noche del viernes. Tras acudir esa misma noche a la vivienda, el sábado los agentes volvieron de nuevo para realizar la inspección. Por el momento se desconoce el botín, pero el caso se suma a una cadena de asaltos recientes en chalés del área metropolitana que ha encendido las alarmas entre los vecinos.

Según ha podido saber LA GACETA, el asalto se habría producido en el término municipal de Cabrerizos, una de las zonas que más episodios de este tipo lleva acumulados en los últimos meses. Los investigadores trabajan ya para determinar si este último robo está relacionado con los anteriores y si detrás podría estar nuevamente una banda itinerante especializada en viviendas, un patrón que las Fuerzas de Seguridad vienen detectando en distintas localidades de la provincia.

El clima de preocupación no es nuevo. La pasada semana se produjeron dos robos en chalés de Villamayor, concretamente en las urbanizaciones Los Almendros y Vega de Salamanca, lo que llevó a la Policía Local del municipio a reforzar los controles y la vigilancia en accesos y zonas residenciales. A ello se suma el intento de tres asaltos en Peñaranda meses atrás, protagonizados por dos encapuchados que huyeron al ser sorprendidos por un vecino.

En otros casos, como el ocurrido hace un año en Villamayor y Carbajosa, los asaltos fueron obra de grupos organizados -algunos de origen georgiano- que actuaron de forma rápida, silenciosa y con gran profesionalización.

