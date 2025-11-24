Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Béjar fabricará cuarenta tipos de tejidos innovadores para recuperar la uniformidad 22 años después

Forma parte de una apuesta de la Junta para revitalizar el sector textil en la ciudad

Béjar

Lunes, 24 de noviembre 2025, 12:45

La industria textil de Béjar fabricará hasta 40 tipos de tejidos innovadores para recuperar la producción en la uniformidad 22 años después. Así lo ha asegurado la consejera de Industria, Leticia García, en la visita que realiza a la ciudad textil para revitalizar ese sector.

El proyecto comenzará de inmediato y permitiría crear empleo para aumentar las cifras de 200 trabajos directos e indirectos con que cuenta la industria en la actualidad.

En concreto, se trata de crear cuarenta tejidos llamados Tipos Béjar para que el sector textil local pueda competir en igualdad de condiciones y recuperar la uniformidad en organismos como la Guardia Civil, Policía Nacional, Ejército del Aire y Aviación, entre otros.

