Cáritas y Cruz Roja refuerzan sus plazas y servicios ante el crecimiento del perfil del 'trabajador pobre' Cada vez hay más personas sintecho que tienen ingresos, pero son insuficientes para pagarse un alojamiento digno y un sustento. Con la llegada del frío, esta situación se agrava, de ahí que el Centro de Atención a Personas sin Hogar amplíe el número de plazas

M. B. Salamanca Lunes, 24 de noviembre 2025, 07:00

La llegada del frío ha vuelto a poner en alerta a las entidades que trabajan con personas sin hogar en Salamanca, donde tanto Cáritas como Cruz Roja están detectando un fenómeno que transforma por completo el mapa del sinhogarismo: el aumento del 'trabajador pobre', personas con ingresos, muchas veces con empleos parciales, temporales o precarios que, aun así, no pueden acceder a una vivienda digna. El descenso de temperaturas bajo cero de los últimos días está obligando a reforzar recursos y ampliar plazas de emergencia, mientras se multiplica la llegada de usuarios con perfiles muy diferentes a los de hace apenas unos años.

Cáritas Salamanca, que recientemente presentó su campaña 'Sin hogar, pero con sueños', afronta esta preocupación con sus dos recursos principales. Espacio Abierto, centro de día que funciona 365 días al año, atiende a decenas de personas que necesitan un plato caliente, duchas, lavado de ropa, talleres y un espacio donde pasar las horas más frías del día. Allí acuden personas que no solo duermen en la calle, sino también otras que viven en infraviviendas, coches, locales abandonados o habitaciones temporales en casas de conocidos. Según Alberto García, el perfil es cada vez más diverso y más invisible: no todos los sintecho están en la calle; también lo son quienes no tienen un hogar estable donde vivir.

Ampliar El responsable de la casa padre Damíán, Alfonso García.

El centro residencial Padre Damián, con 30 plazas, concentra los casos más graves: adicciones, enfermedades mentales, deterioro físico o largas trayectorias de calle. Pero su coordinador advierte de un cambio especialmente preocupante: la llegada de personas con ingresos insuficientes para afrontar un alquiler. Con habitaciones que superan los 450 euros, quien percibe entre 600 y 700 euros al mes termina condenado a elegir «entre comer o alojarse». La exigencia de nóminas estables, contratos indefinidos o las barreras a inquilinos extranjeros agravan aún más la situación. Cáritas resume así el fenómeno: «Hay gente que trabaja… pero es pobre. Y no puede vivir en un hogar propio».

A esta misma realidad se enfrenta Cruz Roja en Salamanca, que gestiona el Centro de Atención Integral a Personas sin Hogar, con 20 plazas ampliables a 24 en episodios de frío. Su equipo describe un perfil tradicional marcado por las adicciones y la salud mental, pero con matices que coinciden con Cáritas: cada vez más personas acuden porque carecen de recursos para sostener una vida mínimamente digna, incluso aunque tengan ingresos. El centro ofrece desayuno, cena, consigna, lavandería, higiene y pernocta en estancias cortas o de varias semanas, con un acompañamiento profesional que busca derivar a cada persona hacia la solución más adecuada.

Además, Cruz Roja opera una Unidad Móvil de Emergencias Sociales nocturna, que recorre Salamanca cinco noches por semana atendiendo a entre 20 y 30 personas cada jornada. La furgoneta reparte café caliente acompañado de un sándwich, sacos de dormir y material de abrigo, pero sobre todo intenta convencer a quienes duermen en la calle para que se acerquen a los recursos sociales y no permanezcan a la intemperie. Muchos de ellos no quieren entrar en un centro, no desean iniciar procesos de intervención o arrastran desconfianza tras años de calle. Aunque duermen en la calle, no siempre carecen de un punto donde refugiarse; algunos solo buscan un lugar donde comer algo caliente y recibir orientación para resolver trámites o acceder a ayudas. Estos servicios dependen de la financiación de la Junta y del Ayuntamiento.

Ambas entidades coinciden en un diagnóstico clave: el sinhogarismo ya no puede definirse únicamente como la persona que duerme en un portal. Existen múltiples niveles de exclusión residencial: quienes tienen un techo pero no un hogar seguro; quienes viven de couchsurfing entre conocidos; quienes se refugian en infraviviendas; quienes duermen en coches; y quienes, pese a tener empleo, no pueden pagar un alquiler. La imagen clásica del sintecho queda así superada por una realidad mucho más amplia, diversa e invisibilizada. Frente a las bajas temperaturas y a una presión cada vez mayor sobre los recursos, Cáritas y Cruz Roja reclaman comprensión social, acompañamiento y políticas públicas capaces de afrontar el núcleo del problema: el acceso a una vivienda digna. Mientras tanto, ambas organizaciones continuarán ampliando plazas, reforzando equipos y saliendo a las calles cada noche para que, al menos durante este invierno, nadie quede completamente desprotegido.

En definitiva, según los últimos balances de estas entidades sociales, la realidad del sinhogarismo en Salamanca mantiene unas cifras constantes pero con transformaciones internas en el perfil de los usuarios. Cáritas ha atendido ya a 728 personas sin hogar en 2025, un 7% más en lo que va de año, mientras que el centro y la unidad móvil de Cruz Roja han atendido a 560 personas en el mismo periodo. Esta red de recursos se mantiene gracias a los voluntarios y a la financiación pública.

«Si no llega a ser por este servicio, no sé dónde estaría»

Ampliar 'El Chicharra' es uno de los usuarios de la Unidad de Atención.

Este usuario de Cruz Roja, conocido entre sus compañeros como 'El Chicharra', tiene 51 años y llegó a Salamanca después de un largo periplo marcado por trabajos duros, problemas de salud y la caída inesperada en el sinhogarismo. Él mismo explica que es madrileño, aunque llevaba años moviéndose por distintas ciudades. Trabajó en la construcción, en la cocina y en otros oficios, pero llegó a un momento crítico: sentía que, de seguir así, terminaría teniendo un accidente serio o un problema de salud irreversible. Por ello dejó su trabajo en Santander y se trasladó a Castilla y León.

Tras pasar por Zamora, le informaron de que allí no existían los recursos necesarios para afrontar su situación y lo derivaron a Salamanca, donde Cruz Roja contaba con un programa específico para personas sin hogar. Desde entonces, ha pasado por el centro en tres ocasiones, con avances y recaídas, pero asegura que esta vez siente que puede ser la definitiva.

Reconoce sin rodeos que ha estado en la calle. Dormir fuera, explica, «te destroza por dentro y por fuera». Por eso valora especialmente el servicio que recibe ahora: cada noche accede al centro a las diez y media, donde le ofrecen una cena caliente que él mismo califica como «de lujo» y un espacio donde pasar la noche. «Sin la Cruz Roja, no sé qué habría sido de mí; no sé dónde estaría… igual estaba en el río», finaliza.

«Quiero que coman igual que en su casa o mejor»

Ampliar Ramón Blanco uno de los voluntarios que cocinan en Cruz Roja.

Ramón Barbero, voluntario de 70 años, explica que la cocina ha sido siempre una parte esencial de su vida. Aunque no fue cocinero profesional, asegura que desde niño ha tenido habilidad natural para preparar platos y que su experiencia en la hostelería, donde llegó a regentar varios negocios y preparar tapas y pinchos, le ha dado la soltura que ahora pone al servicio de quienes más lo necesitan. Tras jubilarse a los 64 años, decidió dedicar su tiempo a ayudar a los demás, una vocación que ya había desarrollado anteriormente en el Comedor de los Pobres y que ahora continúa, encantado, en este centro social.

Ramón señala que su motivación es sencilla: quiere que las personas usuarias coman «igual de bien que él en su casa, o incluso mejor». Explica que se esfuerza en preparar comidas abundantes y sabrosas, que se acaban siempre sin dejar restos, lo que para él es una señal de que están bien hechas y de que su trabajo tiene sentido. Ese día estaba preparando arroz con verduras y pluma ibérica, aunque afirma que todos los días se cocina «de lujo», porque considera que ofrecer una buena comida es también una forma de dignificar a quienes acuden al centro.

Detalla que él y otros dos voluntarios forman un pequeño equipo de cocina que se reparte los turnos, aunque reconoce que, si fuera por él, acudiría todos los días. Para Ramón, su labor es un acto de generosidad.