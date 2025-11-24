Identificado y enterrado el hombre hallado muerto en Monterrubio de Armuña El cuerpo sin vida apareció este sábado en una caseta abandonada del municipio

El hombre cuyo cadáver apareció este sábado en una caseta abandonada de Monterrubio de la Armuña ha sido identificado y enterrado en la mañana de este lunes, según informan a LA GACETA fuentes del caso, que prefieren no ofrecer más datos por motivos de protección de la identidad del fallecido.

El hallazgo se produjo el sábado por la mañana, cuando unos vecinos alertaron a la Guardia Civil tras encontrar el cuerpo en avanzado estado de descomposición dentro de una construcción en desuso. Desde el primer momento, y a falta de autopsia, las primeras pesquisas apuntaron a que no había indicios de criminalidad.

Este domingo, los forenses practicaron la autopsia del cadáver, mientras los investigadores centraban las diligencias en la identificación del hombre, que finalmente ha podido ser confirmada.

El cadáver ha recibido sepultura discretamente, una vez completado el proceso judicial y forense.