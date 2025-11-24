Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Guardia Civil en otra actuación en Monterrubio de Armuña. ARCHIVO

Identificado y enterrado el hombre hallado muerto en Monterrubio de Armuña

El cuerpo sin vida apareció este sábado en una caseta abandonada del municipio

M. C.

SALAMANCA

Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:02

Comenta

El hombre cuyo cadáver apareció este sábado en una caseta abandonada de Monterrubio de la Armuña ha sido identificado y enterrado en la mañana de este lunes, según informan a LA GACETA fuentes del caso, que prefieren no ofrecer más datos por motivos de protección de la identidad del fallecido.

El hallazgo se produjo el sábado por la mañana, cuando unos vecinos alertaron a la Guardia Civil tras encontrar el cuerpo en avanzado estado de descomposición dentro de una construcción en desuso. Desde el primer momento, y a falta de autopsia, las primeras pesquisas apuntaron a que no había indicios de criminalidad.

Este domingo, los forenses practicaron la autopsia del cadáver, mientras los investigadores centraban las diligencias en la identificación del hombre, que finalmente ha podido ser confirmada.

El cadáver ha recibido sepultura discretamente, una vez completado el proceso judicial y forense.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Misterio en Monterrubio de Armuña: el cadáver hallado en una caseta abandonada, todavía sin identificar
  2. 2 Detenida una mujer que ofrecía sexo en mitad de la calzada por robar 120 euros a un conductor durante un encuentro en Salamanca
  3. 3 Alarma vecinal: la Guardia Civil investiga otro asalto en un chalet de Cabrerizos
  4. 4 Pasa dos noches en el calabozo tras la denuncia de una joven por presunta agresión sexual en un pub de la plaza de San Boal
  5. 5 El mapa de la red futura de AVE aísla a Salamanca en contra de la Unión Europea
  6. 6 A prisión un ladrón georgiano por un robo en un domicilio de Comuneros
  7. 7 El cirujano del Hospital que transforma las recetas de cocina en artículos científicos
  8. 8 El Salamanca UDS sabe sufrir y ganar (1-2)
  9. 9 Enésimo accidente de patinete: otro herido al chocar con un coche en la glorieta del Gran Capitán
  10. 10 Ester Muñoz: «Vox aspira simplemente a ser oposición y a criticar, no a gobernar»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Identificado y enterrado el hombre hallado muerto en Monterrubio de Armuña

Identificado y enterrado el hombre hallado muerto en Monterrubio de Armuña