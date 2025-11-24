Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Trabajadores instalando el carrusel que girará junto al mercadillo navideño de Anaya. LAYA

El mercadillo navideño de Anaya toma forma

Abrirá sus puestos el jueves junto al resto de atractivos navideños de este año

La Gaceta

Salamanca

Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:19

Comenta

Este lunes ya se han podido ver en la plaza de Anaya las primeras instalaciones del mercadillo navideño, que abrirá sus puestos este jueves 27 de noviembre junto al resto de la decoración de la ciudad.

Como el año pasado, habrá un carrusel y casetas, que, como novedad, presentan un tejado a dos aguas. En ellas situarán los diferentes puestos de comida, decoraciones y talleres demostrativos que permanecerán abiertos hasta el próximo 5 de enero.

Estas instalaciones ocuparán aproximadamente 150 metros lineales de vía pública y serán uno de los grandes atractivos de estas fiestas junto con la ambientación polar en los Jardines de Santo Domingo, la recreación de un cielo de estalactitas en el Rondín de las Edades del Hombre, o el jardín mágico del Huerto de Calixto y Melibea.

Casetas del mercado navideño de Anaya con apertura inminente. LAYA
Operarios instalando las casetas del mercado navideño de Anaya. LAYA
Trabajadores montando el carrusel que lucirá junto al mercadillo navideño de Anaya. LAYA
El árbol de Navidad de la Plaza Mayor se iluminará este viernes junto al resto de la decoración. LAYA

