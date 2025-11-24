El mercadillo navideño de Anaya toma forma
Abrirá sus puestos el jueves junto al resto de atractivos navideños de este año
Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:19
Este lunes ya se han podido ver en la plaza de Anaya las primeras instalaciones del mercadillo navideño, que abrirá sus puestos este jueves 27 de noviembre junto al resto de la decoración de la ciudad.
Como el año pasado, habrá un carrusel y casetas, que, como novedad, presentan un tejado a dos aguas. En ellas situarán los diferentes puestos de comida, decoraciones y talleres demostrativos que permanecerán abiertos hasta el próximo 5 de enero.
Estas instalaciones ocuparán aproximadamente 150 metros lineales de vía pública y serán uno de los grandes atractivos de estas fiestas junto con la ambientación polar en los Jardines de Santo Domingo, la recreación de un cielo de estalactitas en el Rondín de las Edades del Hombre, o el jardín mágico del Huerto de Calixto y Melibea.
