Qué ha ocurrido en Salamanca este lunes 18 de agosto de 2025

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

La Gaceta

Lunes, 18 de agosto 2025, 20:00

Declarado un nuevo incendio en el municipio de Navasfrías

20 medios trabajan sobre el terreno para sofocarlo

Salamanca en alerta por dos incendios que amenazan con entrar en la provincia

Todos los focos de atención se centran en las gargantas de Candelario y en las Arribes

La Junta abre una investigación al alcalde de Cantalpino por no respetar la alerta de riesgo de incendios

El regidor, Manuel Hierro, hizo uso de la pirotecnia en la localidad los días 14 y 16 de agosto, fechas en las que estaba totalmente prohibido

La Junta aprobará 100 millones de ayudas directas a los afectados por los incendios

También ha mostrado su preocupación por el incendio de Navasfrías porque hay indicios de su intencionalidad

Salamanca respira aire de calidad «desfavorable» por los incendios

Las autoridades llaman a reducir «toda actividad al aire libre»

Controlados dos incendios en Anaya de Alba y Pozos de Hinojo

Ambos se registraron pasadas las 12:00 horas de la mañana de este lunes, 18 de agosto

El incendio de Cipérez sigue en nivel 1 cinco días después

Las llamas, que ya han arrasado unas 10.500 hectáreas desde que subió a nivel 2 de gravedad el pasado viernes, se ha convertido en el más grande declarado en la provincia de Salamanca

Dos detenidos con más cien antecedentes policiales por robar en coches y un establecimiento en Salamanca

Los autores de los hechos utilizaron objetos contundentes para fracturar los cristales de los vehículos y del establecimiento

Al menos una persona herida tras chocar un camión y un coche en el Paseo de Canalejas

El aviso se ha registrado en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León pasadas las 9:30 horas de la mañana de este lunes, 18 de agosto

Cae el maíz y se mantiene la paja en la Lonja de Salamanca

Los vendedores pedían rebajas de hasta siete euros en el maíz, mientras que los compradores consideraban exagerada la propuesta

Oriol Riera y Unionistas ya tienen a su deseado pivote: llega Luis Roldán

El mediocentro albaceteño llega cedido procedente del filial Elche

El primer pleno en Béjar bajo gobierno socialista evidencia la ruptura con las concejalas no adscritas

La primera de las votaciones ha abordado la periodicidad de las sesiones plenarias y el PSOE ha hecho valer el voto de calidad del alcalde por empate técnico. La sesión ha contado con las ausencias de Javier Garrido y Jonathan Sánchez.

La 'rave' del pantano deja limpia la zona con apoyo de los ayuntamientos

Se recogieron más de 20 toneladas de residuos con respaldo de Cespedosa de Tormes, La Tala y la Mancomunidad Alto Tormes. Los propios participantes a la fiesta solicitaron ayuda para retirar la basura y pagaron el servicio

Villarino vive la última carrera por San Roque

La calidad celebra una última jornada repleta de emoción y diversión

Retana impulsa a laicos y mujeres en el cambio de las delegaciones

Elena Guzmán pasa a ser la delegada diocesana de Pastoral Social y del Trabajo

Top 50
  1. 1 El incendio de Hervás llega al límite de Castilla y León en una zona de nula masa forestal
  2. 2 Controlados dos incendios en Anaya de Alba y Pozos de Hinojo
  3. 3 El incendio en Jarilla no para de avanzar y pone en alerta a Salamanca: ya está a 7 kilómetros del límite con Castilla y León
  4. 4 Controlado el frente principal del incendio en Hervás mientras se mantiene la alerta por el viento en Candelario
  5. 5 Permiten el realojo en la zona de Cipérez y el incendio baja a nivel 1
  6. 6 La Junta abre una investigación al alcalde de Cantalpino por no respetar la alerta de riesgo de incendios
  7. 7 El «milagro» de las ovejas: «Tengo que aprovechar las placas solares»
  8. 8 Declarado un nuevo incendio en el municipio de Navasfrías
  9. 9 El incendio de Cipérez sigue en nivel 1 cinco días después
  10. 10 El incendio en Cipérez alcanza las 10.500 hectáreas calcinadas y es el más grande de la historia de Salamanca

