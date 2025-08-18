Qué ha ocurrido en Salamanca este lunes 18 de agosto de 2025
Estas son las noticias más relevantes de la jornada
Lunes, 18 de agosto 2025, 20:00
Declarado un nuevo incendio en el municipio de Navasfrías
20 medios trabajan sobre el terreno para sofocarlo
Salamanca en alerta por dos incendios que amenazan con entrar en la provincia
Todos los focos de atención se centran en las gargantas de Candelario y en las Arribes
La Junta abre una investigación al alcalde de Cantalpino por no respetar la alerta de riesgo de incendios
El regidor, Manuel Hierro, hizo uso de la pirotecnia en la localidad los días 14 y 16 de agosto, fechas en las que estaba totalmente prohibido
La Junta aprobará 100 millones de ayudas directas a los afectados por los incendios
También ha mostrado su preocupación por el incendio de Navasfrías porque hay indicios de su intencionalidad
Salamanca respira aire de calidad «desfavorable» por los incendios
Las autoridades llaman a reducir «toda actividad al aire libre»
Controlados dos incendios en Anaya de Alba y Pozos de Hinojo
Ambos se registraron pasadas las 12:00 horas de la mañana de este lunes, 18 de agosto
El incendio de Cipérez sigue en nivel 1 cinco días después
Las llamas, que ya han arrasado unas 10.500 hectáreas desde que subió a nivel 2 de gravedad el pasado viernes, se ha convertido en el más grande declarado en la provincia de Salamanca
Dos detenidos con más cien antecedentes policiales por robar en coches y un establecimiento en Salamanca
Los autores de los hechos utilizaron objetos contundentes para fracturar los cristales de los vehículos y del establecimiento
Al menos una persona herida tras chocar un camión y un coche en el Paseo de Canalejas
El aviso se ha registrado en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León pasadas las 9:30 horas de la mañana de este lunes, 18 de agosto
Cae el maíz y se mantiene la paja en la Lonja de Salamanca
Los vendedores pedían rebajas de hasta siete euros en el maíz, mientras que los compradores consideraban exagerada la propuesta
Oriol Riera y Unionistas ya tienen a su deseado pivote: llega Luis Roldán
El mediocentro albaceteño llega cedido procedente del filial Elche
El primer pleno en Béjar bajo gobierno socialista evidencia la ruptura con las concejalas no adscritas
La primera de las votaciones ha abordado la periodicidad de las sesiones plenarias y el PSOE ha hecho valer el voto de calidad del alcalde por empate técnico. La sesión ha contado con las ausencias de Javier Garrido y Jonathan Sánchez.
La 'rave' del pantano deja limpia la zona con apoyo de los ayuntamientos
Se recogieron más de 20 toneladas de residuos con respaldo de Cespedosa de Tormes, La Tala y la Mancomunidad Alto Tormes. Los propios participantes a la fiesta solicitaron ayuda para retirar la basura y pagaron el servicio
Villarino vive la última carrera por San Roque
La calidad celebra una última jornada repleta de emoción y diversión
Retana impulsa a laicos y mujeres en el cambio de las delegaciones
Elena Guzmán pasa a ser la delegada diocesana de Pastoral Social y del Trabajo
