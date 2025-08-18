El primer pleno en Béjar bajo gobierno socialista evidencia la ruptura con las concejalas no adscritas La primera de las votaciones ha abordado la periodicidad de las sesiones plenarias y el PSOE ha hecho valer el voto de calidad del alcalde por empate técnico. La sesión ha contado con las ausencias de Javier Garrido y Jonathan Sánchez.

La primera votación del nuevo equipo de Gobierno ha tenido que realizarse en dos vueltas y se ha impuesto el voto de calidad del alcalde.

Béjar ha celebrado esta tarde de lunes la sesión extraordinaria correspondiente al mes de agosto y con Antonio Cámara como alcalde acompañado por el nuevo equipo de Gobierno.

La periodicidad del pleno ha quedado fijado en el último lunes de mes a las 17:00 horas, es decir, una hora de diferencia con respecto a la moción presentada en su día para fijar las horas del pleno. Araceli Dorado ha afirmado que su voto sería negativo porque quedaron fijadas las sesiones a las 18:00 horas y no a las 17:00 horas. Esa misma postura ha mantenido su compañera Olga García y, también, el portavoz del PP, Luis Francisco Martín, que además ha propuesto que sería en los diez últimos días del mes para facilitar la actividad municipal.

Antonio Cámara ha matizado que las dos concejalas no adscritas fueron preguntadas, situación que ha negado Olga García. Ella ha aclarado que fueron preguntadas por el pleno extraordinario, no por las sesiones ordinarias ni por el horario. Cámara ha reconocido que ha sido un problema de comunicación y que no les llegan los mensajes por teléfono móvil a lo que Dorado ha pedido que se realice a través de correo electrónico.

La votación se ha cerrado con dos vueltas en las votaciones por empate técnico ya que no han estado presentes los concejales Javier Garrido y Jonathan Sánchez. La segunda vuelta ha dado el mismo resultado por lo que se ha aplicado el voto de calidad del alcalde y ha quedado aprobado esa medida.

Con respecto a la junta de portavoces, estará formada por el alcalde, Antonio Cámara, junto con los portavoces de PSOE, PP, Vox y Tú Aportas, Ana Vicente, Luis Francisco Martín, Purificación Pozo y Javier Garrido. Quedan fuera, por tanto, las concejalas no adscritas. Antonio Cámara ha defendido que se trata de un órgano deliberativo y no vinculante para acordar algunos temas y ha mostrado su intención en no fijar retribuciones. En este punto, ha intervenido Purificación Pozo para afirmar que es su propuesta y no tenía más que decid al igual que Luis Francisco Martín. En este caso, la votación ha contado con el apoyo de PSOE y PP y tres abstenciones de Voz y las dos concejalas no adscritas.

En cuanto a las comisiones informativas, su estructura se ha adaptado a las nuevas áreas creadas por el grupo municipal socialista en el equipo de Gobierno: gobierno e infraestructuras urbanas; cultura, turismo y deportes; bienestar social, igualdad y asociaciones y fomento y desarrollo. Se mantendrán en la jornada de los martes a las 08:00 horas. Este punto ha contado con la intervención de Luis Francisco Martín para anunciar su abstención porque quería realizar una propuesta para incorporar un componente más, cuatro integrantes en lugar de tres, y ha planteado que sea modificado ese punto. En este sentido, Antonio Cámara le ha pedido que entregue un escrito con esa petición para pedir después un informe a la secretaría y valorar la cuestión en el siguiente pleno. Esa propuesta ha contado con los votos a favor del PSOE y con ocho abstenciones de PP, no adscritas y Vox.

El nuevo equipo de Gobierno representará al Ayuntamiento en los distintos órganos colegiados, asociaciones y otras entidades. Además, ha comentado que las concejalas no adscritas han presentado su renuncia a los órganos colegiados y, en el caso de Araceli Dorado, también en la Mancomunidad de Aguas del Embalse de Béjar. En este sentido, Cámara ha matizado que son órganos colegiados externos, situación que han confirmado ambas ediles. Olga García ha afirmado que «ha quedado bien intentar dejarnos como idiotas, pero usted nos preguntó y le dijimos que sí en función de cómo se desarrollara la moción de censura, pero no estamos en el equipo de Gobierno». Luis Francisco Martín ha afirmado que su grupo votará en contra porque en la anterior etapa se respetó la proporcionalidad y que al PP le gustaría tener permanencia en algunos órganos. Antonio Cámara ha matizado que se atiene a la ley en respuesta a Olga García y le ha respondido a Martín que están dispuestos a estudiar una propuesta del PP para garantizar esa representatividad. Martín ha avanzado que mantendría el voto en contra tras el ofrecimiento de que se abstuviera e, entonces, Cámara ha consultado con el secretario para dejar este punto sobre la mesa, como finalmente se ha decidido.

La segunda parte del pleno ha contado la información sobre la composición de los grupos políticos y sus portavoces: Antonio Cámara por el PSOE; Luis Francisco Martín por el PP; Purificación Pozo por Vox y Javier Garrido por Tú Aportas.

Las tenencias de alcaldía serán para Ana Vicente, José Luis Rodríguez, Rosa Sánchez, Luis Hernández y Javier Garrido. En cuanto a la junta de gobierno local, que se reunirá de forma semanal, estará formada por Antonio Cámara y cinco concejales como son Ana Vicente, José Luis Rodríguez, Rosa Sánchez, Luis Hernández y Javier Garrido.

Finalmente, el pleno ha tomado conocimiento del reparto de áreas genéricas y específicas por parte de los concejales de la Corporación municipal y la sesión extraordinaria ha sido levantada por el alcalde.