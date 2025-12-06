Puertas y cristales rotos, orines y basura: la Fiscalía acusa a un inquilino de causar graves daños en un piso La casera y su hija hallaron la vivienda devastada tras meses sin poder cobrar la renta

Lo que empezó como un impago del alquiler acaba con el protagonista sentado en el banquillo. El Juzgado de lo Penal número Dos de Salamanca ha señalado para el martes, 9 de diciembre, la celebración del juicio contra un hombre acusado de un delito de daños en un inmueble de Salamanca, por el que la Fiscalía solicita 12 meses de multa con una cuota diaria de 12 euros, además de una responsabilidad civil de 872 euros por los destrozos ocasionados.

Según consta en el escrito de calificaciones provisionales del Ministerio Fiscal, los hechos se sitúan entre febrero y julio de 2023, periodo en el que el acusado, entonces inquilino de la vivienda, dejó de abonar la renta mensual. La propietaria acudió en varias ocasiones a reclamar el pago, aunque sin éxito. Tras estos intentos, el hombre abandonó finalmente la vivienda, dejando las llaves en el buzón de la hija de la casera.

Fue entonces cuando ambas se dirigieron al domicilio y descubrieron el estado en el que supuestamente había quedado la casa: puertas fracturadas, cristales rotos, colchones sucios, presencia de orines de mascota, faltas de piezas de mobiliario —como las faldillas de una mesa— y gran cantidad de basura acumulada en distintas estancias, entre otros daños materiales.

El Ministerio Público sostiene que estos daños fueron causados de manera voluntaria o, al menos, con desprecio evidente hacia la propiedad ajena, motivo por el cual el acusado deberá responder en sede judicial.

