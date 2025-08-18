Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del fuego que afecta a Navasfrías en la mañana de este lunes. @PACOCASTANARES EN X

Declarado un nuevo incendio en el municipio de Navasfrías

17 medios trabajan sobre el terreno para sofocarlo

Alejandro Sardón y D. Sánchez

Salamanca | Navasfrías

Lunes, 18 de agosto 2025, 10:26

Este lunes, se ha declarado un nuevo incendio en la provincia de Salamanca. Concretamente, ha sido en el municipio de Navasfrías, en la zona de Las Torres, donde 17 medios trabajan para extinguir el fuego. Cinco son agentes medioambientales, una cuadrilla terrestre, tres autobombas, dos brigadas de refuerzo y tres hidroaviones.

Este incendio se ha producido tras el aciago fin de semana que se ha vivido con los graves incendios de San Cristóbal de los Mochuelos —Cipérez—, que se ha convertido en el de mayor superficie quemada de la historia en la provincia con más de 10.000 hectáreas calcinadas, y el de El Payo, que obligó a desalojar el viernes por la tarde a casi 1.500 personas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El incendio en Jarilla no para de avanzar y pone en alerta a Salamanca: ya está a 7 kilómetros del límite con Castilla y León
  2. 2 El incendio en Cipérez alcanza las 10.500 hectáreas calcinadas y es el más grande de la historia de Salamanca
  3. 3 El «milagro» de las ovejas: «Tengo que aprovechar las placas solares»
  4. 4 «Te levantas, miras el bolsillo y no hay nada»
  5. 5 Permiten el realojo en la zona de Cipérez y el incendio baja a nivel 1
  6. 6 Calidad del aire desfavorable en la capital por el humo de los incendios
  7. 7 «Estuve una semana entera con 40 de fiebre sin salir de casa»
  8. 8 Localizado el hombre de 77 años desaparecido en Barbalos tras una intensa búsqueda nocturna
  9. 9 El incendio de Cipérez sigue en nivel 1 cinco días después
  10. 10 Mañueco: «¿Qué tenemos que hacer para que Pedro Sánchez nos mande ayuda?»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Declarado un nuevo incendio en el municipio de Navasfrías

Declarado un nuevo incendio en el municipio de Navasfrías