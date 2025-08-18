Declarado un nuevo incendio en el municipio de Navasfrías
17 medios trabajan sobre el terreno para sofocarlo
Salamanca | Navasfrías
Lunes, 18 de agosto 2025, 10:26
Este lunes, se ha declarado un nuevo incendio en la provincia de Salamanca. Concretamente, ha sido en el municipio de Navasfrías, en la zona de Las Torres, donde 17 medios trabajan para extinguir el fuego. Cinco son agentes medioambientales, una cuadrilla terrestre, tres autobombas, dos brigadas de refuerzo y tres hidroaviones.
Este incendio se ha producido tras el aciago fin de semana que se ha vivido con los graves incendios de San Cristóbal de los Mochuelos —Cipérez—, que se ha convertido en el de mayor superficie quemada de la historia en la provincia con más de 10.000 hectáreas calcinadas, y el de El Payo, que obligó a desalojar el viernes por la tarde a casi 1.500 personas.
