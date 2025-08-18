Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de las labores de extinción que se están llevando a cabo en el incendio de Jarilla. E. P.

Salamanca en alerta por dos incendios que amenazan con entrar en la provincia

Todos los focos de atención se centran en las gargantas de Candelario y en los Arribes

Elena Martín

Elena Martín

Salamanca

Lunes, 18 de agosto 2025, 11:37

La provincia de Salamanca permanece en estado de vigilancia ante dos focos que preocupan especialmente a las autoridades y a los equipos de extinción. Por un lado, el fuego declarado en la localidad cacereña de Jarilla podría haber alcanzado ya la zona de las gargantas en Candelario, lo cual incrementa el riesgo de propagación hacia la provincia y hacia Ávila. Tanto es así que, durante la mañana de este lunes, 18 de agosto, se ha programado un vuelo de reconocimiento para evaluar su posible impacto y determinar la intervención del operativo Infocal.

El otro foco de atención se sitúa en las Arribes portuguesas, donde un incendio presenta un fuerte paveseo. Algunas pavesas han llegado hasta territorio salmantino, aunque han sido controladas a tiempo. La preocupación radica en que, de prender alguna en la zona de los Arribes, la extinción sería especialmente complicada debido a la difícil orografía del terreno.

Urko Bondía, jefe en el centro de mando de Salamanca, ha ofrecido este lunes una actualización sobre la situación. "El incendio de La Alberca ha pasado a estar controlado a las 9:00 horas y no ha tenido evolución. El incendio de El Payo, que ha llegado a estar en nivel 2, se mantiene en fase activa, pero en nivel 0. El incendio de Cipérez, que ayer descendió de IGR 2 a IGR 1, ha permitido el realojo de los vecinos", ha asegurado durante su comparecencia.

Sobre la situación más preocupante, Bondía ha señalado que «el incendio de Jarilla es el que ahora mismo tendría más amenaza para Castilla y León, tanto para Salamanca como para Ávila». «Estamos haciendo valoración de la zona y enviando medios para un posible refuerzo», ha recalcado.

Las autoridades insisten en mantener la cautela, ya que las condiciones meteorológicas y el estado del terreno podrían favorecer la reactivación de focos en las próximas horas.

