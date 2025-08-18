Salamanca respira: el incendio de Cipérez baja a nivel 0 y el riesgo desaparece Tras un fin de semana de máxima tensión, los focos que se mantenían activos en la provincia presentan una evolución favorable

Elena Martín Salamanca Lunes, 18 de agosto 2025, 09:03

La provincia de Salamanca ha despertado este lunes con buenas noticias en la lucha contra los incendios forestales. El fuego que se declaró el pasado miércoles, día 13, en Cipérez, y que ha arrasado unas 10.500 hectáreas desde que subió a nivel 2 de gravedad el pasado viernes, ha reducido su peligrosidad y ha pasado a ser de nivel 0, lo que supone la desaparición del riesgo para la población.

El #IFSanCristóbalDeLosMochuelos, #Salamanca, baja a IGR 0⃣ al desaparecer las causas que motivaron la declaración del IGR 1.

Más información en #INFORCYL https://t.co/G0Ctp9IYao pic.twitter.com/r7mPFQbtBa — Naturaleza Castilla y León (@naturalezacyl) August 18, 2025

La evolución favorable de las llamas ofrece así un respiro a los equipos de extinción y a las localidades afectadas, que han vivido jornadas de gran tensión. Otros incendios que mantenían en vilo a la provincia, como los de La Sierpe, Gallegos de Argañán y Corral de Garcíñigo, han sido controlados, mientras que permanecen activos los de La Alberca, El Payo y Serradilla, aunque su evolución también se considera positiva.

Ahora, todos los focos de atención de los servicios de emergencia autonómicos y municipales se centran en el incendio de Jarilla, en la provincia de Cáceres, cuyo avance preocupa por la posibilidad de que se extienda hacia Castilla y León a través de Salamanca o Ávila, en la zona serrana compartida. No obstante, las previsiones apuntan a que la entrada de viento del norte-noroeste podría frenar su propagación.