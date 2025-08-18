Salamanca respira: el incendio de Cipérez baja a nivel 0 y el riesgo desaparece
Tras un fin de semana de máxima tensión, los focos que se mantenían activos en la provincia presentan una evolución favorable
Salamanca
Lunes, 18 de agosto 2025, 09:03
La provincia de Salamanca ha despertado este lunes con buenas noticias en la lucha contra los incendios forestales. El fuego que se declaró el pasado miércoles, día 13, en Cipérez, y que ha arrasado unas 10.500 hectáreas desde que subió a nivel 2 de gravedad el pasado viernes, ha reducido su peligrosidad y ha pasado a ser de nivel 0, lo que supone la desaparición del riesgo para la población.
El #IFSanCristóbalDeLosMochuelos, #Salamanca, baja a IGR 0⃣ al desaparecer las causas que motivaron la declaración del IGR 1.— Naturaleza Castilla y León (@naturalezacyl) August 18, 2025
Más información en #INFORCYL https://t.co/G0Ctp9IYao pic.twitter.com/r7mPFQbtBa
La evolución favorable de las llamas ofrece así un respiro a los equipos de extinción y a las localidades afectadas, que han vivido jornadas de gran tensión. Otros incendios que mantenían en vilo a la provincia, como los de La Sierpe, Gallegos de Argañán y Corral de Garcíñigo, han sido controlados, mientras que permanecen activos los de La Alberca, El Payo y Serradilla, aunque su evolución también se considera positiva.
Ahora, todos los focos de atención de los servicios de emergencia autonómicos y municipales se centran en el incendio de Jarilla, en la provincia de Cáceres, cuyo avance preocupa por la posibilidad de que se extienda hacia Castilla y León a través de Salamanca o Ávila, en la zona serrana compartida. No obstante, las previsiones apuntan a que la entrada de viento del norte-noroeste podría frenar su propagación.
