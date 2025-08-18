Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un bombero de la Diputación de Salamanca, durante las labores de extinción del incendio de Cipérez. LAYA

Dos nuevos incendios declarados en Salamanca: ahora en Anaya de Alba y Pozos de Hinojo

Se han registrado pasadas las 12:00 horas de la mañana de este lunes, 18 de agosto

Elena Martín

Elena Martín

Salamanca

Lunes, 18 de agosto 2025, 12:54

Dos nuevos incendios se han declarado en la mañana de este lunes, 18 de agosto, en la provincia de Salamanca. Después que, a las 9:30 horas, se activara un nuevo foco en la localidad de Navasfrías, en la comarca de Robleda, donde continúan trabajando un total de 19 medios aéreos y terrestres, a las 12:15 y a las 12:32 horas, se han activado otros dos en Anaya de Alba y en Pozos de Hinojo, respectivamente.

En el primero de ellos, trabajan, por ahora, cuatro medios, entre los que figuran un agente medioambiental, una cuadrilla terrestre, un camión autobomba y una dotación de los Bomberos de la Diputación. En el segundo, por el momento, tal y como se detalla en la página web del Servicio de Extinción de Incendios de la Junta (INFOCAL), apenas trabajan han trabajado tres medios. Se ha dado por controlado a las 13:05 horas.

Por el momento, se desconoce el alcance que han tenido las llamas, ya que la superficie calcinada sigue en perimetración y las labores de extinción todavía se están llevando a cabo.

En actualización

La redacción de LA GACETA DE SALAMANCA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El incendio en Jarilla no para de avanzar y pone en alerta a Salamanca: ya está a 7 kilómetros del límite con Castilla y León
  2. 2 El incendio en Cipérez alcanza las 10.500 hectáreas calcinadas y es el más grande de la historia de Salamanca
  3. 3 Salamanca en alerta por dos incendios que amenazan con entrar en la provincia
  4. 4 El «milagro» de las ovejas: «Tengo que aprovechar las placas solares»
  5. 5 Permiten el realojo en la zona de Cipérez y el incendio baja a nivel 1
  6. 6 Controlado el frente principal del incendio en Hervás mientras se mantiene la alerta por el viento en Candelario
  7. 7 Calidad del aire desfavorable en la capital por el humo de los incendios
  8. 8 El incendio de Cipérez sigue en nivel 1 cinco días después
  9. 9 «Estuve una semana entera con 40 de fiebre sin salir de casa»
  10. 10 «Te levantas, miras el bolsillo y no hay nada»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Dos nuevos incendios declarados en Salamanca: ahora en Anaya de Alba y Pozos de Hinojo

Dos nuevos incendios declarados en Salamanca: ahora en Anaya de Alba y Pozos de Hinojo