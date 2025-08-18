Dos nuevos incendios declarados en Salamanca: ahora en Anaya de Alba y Pozos de Hinojo Se han registrado pasadas las 12:00 horas de la mañana de este lunes, 18 de agosto

Un bombero de la Diputación de Salamanca, durante las labores de extinción del incendio de Cipérez.

Elena Martín Salamanca Lunes, 18 de agosto 2025, 12:54

Dos nuevos incendios se han declarado en la mañana de este lunes, 18 de agosto, en la provincia de Salamanca. Después que, a las 9:30 horas, se activara un nuevo foco en la localidad de Navasfrías, en la comarca de Robleda, donde continúan trabajando un total de 19 medios aéreos y terrestres, a las 12:15 y a las 12:32 horas, se han activado otros dos en Anaya de Alba y en Pozos de Hinojo, respectivamente.

En el primero de ellos, trabajan, por ahora, cuatro medios, entre los que figuran un agente medioambiental, una cuadrilla terrestre, un camión autobomba y una dotación de los Bomberos de la Diputación. En el segundo, por el momento, tal y como se detalla en la página web del Servicio de Extinción de Incendios de la Junta (INFOCAL), apenas trabajan han trabajado tres medios. Se ha dado por controlado a las 13:05 horas.

Por el momento, se desconoce el alcance que han tenido las llamas, ya que la superficie calcinada sigue en perimetración y las labores de extinción todavía se están llevando a cabo.

En actualización La redacción de LA GACETA DE SALAMANCA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.