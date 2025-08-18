Dos nuevos incendios declarados en Salamanca: ahora en Anaya de Alba y Pozos de Hinojo
Se han registrado pasadas las 12:00 horas de la mañana de este lunes, 18 de agosto
Salamanca
Lunes, 18 de agosto 2025, 12:54
Dos nuevos incendios se han declarado en la mañana de este lunes, 18 de agosto, en la provincia de Salamanca. Después que, a las 9:30 horas, se activara un nuevo foco en la localidad de Navasfrías, en la comarca de Robleda, donde continúan trabajando un total de 19 medios aéreos y terrestres, a las 12:15 y a las 12:32 horas, se han activado otros dos en Anaya de Alba y en Pozos de Hinojo, respectivamente.
En el primero de ellos, trabajan, por ahora, cuatro medios, entre los que figuran un agente medioambiental, una cuadrilla terrestre, un camión autobomba y una dotación de los Bomberos de la Diputación. En el segundo, por el momento, tal y como se detalla en la página web del Servicio de Extinción de Incendios de la Junta (INFOCAL), apenas trabajan han trabajado tres medios. Se ha dado por controlado a las 13:05 horas.
Por el momento, se desconoce el alcance que han tenido las llamas, ya que la superficie calcinada sigue en perimetración y las labores de extinción todavía se están llevando a cabo.
En actualización
La redacción de LA GACETA DE SALAMANCA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.