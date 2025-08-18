Salamanca respira aire de calidad «desfavorable» por los incendios

J. H. D. Lunes, 18 de agosto 2025, 18:24 Comenta Compartir

Las distintas estaciones de medición señalan que la calidad del aire en buena parte de la provincia de Salamanca es 'desfavorable', mientras que las zonas que limitan con Extremadura y Ávila -sobre todo Béjar- alcanzan niveles catalogados como 'Extremadamente desfavorable', que es la peor calificación posible.

En estas circunstancias, las autoridades llaman a reducir «toda actividad al aire libre y considera realizar las actividades en el interior o posponerlas para cuando la calidad del aire sea buena o razonablemente buena. Utiliza la protección adecuada para los trabajos que deban ser realizados al aire libre».

El Índice de Calidad del Aire especifica que lo que convierte a Salamanca en una zona con un aire 'desfavorable' son los altos niveles de PM10: «El material con un diámetro aerodinámico de 10 micrómetros o menos, que puede incluir partículas como polvo, hollín, metales, sal y otras sustancias».

¿Cuánto tardará en limpiarse el ambiente?

La previsión sobre cuánto puede tardar en desaparecer esta 'niebla' es incierta. «Dependerá de la velocidad del aire y, sobre todo, de que se apaguen los incendios, porque mientras siga generando humo es difícil que desaparezca», apunta la neumóloga Rosa Cordovilla. A lo largo de este lunes, los niveles de este indicador experimentaron subidas y bajadas. Por la mañana la tendencia era de mejoría, en teoría, gracias a que los incendios cercanos se estaban controlando y a que el viento podría estar conduciendo esos gases hacia otras zonas. En cambio, por la tarde volvieron a aumentar los distintos niveles que determinan la calidad del aire con posible relación con los nuevos incendios en Navasfrías, Anaya de Alba y Pozos de Hinojo.

Precaución con las actividades al aire libre

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta, ante la elevada concentración de partículas por los incendios forestales en la Comunidad, recomienda a toda la población evitar actividades al aire libre que exijan esfuerzo físico en aquellas zonas donde la calidad del aire es mucho más perjudicial, como Valladolid, Ponferrada y alguna zamora de Zamora, así como en Béjar. También pide a las personas de grupos de riesgos y sensibles a la calidad del aire que tomen medidas de protección especiales y sigan sus planes de medicación. Estaciones de control de la calidad del aire como las bercianas de Cubillos del Sil, Otero, Ponferrada y Toral de los Vados, las dos de la ciudad de León, la orensana de Laza y las lucenses de Oural llevan hasta una semana rebasando los umbrales de alerta.