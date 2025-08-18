La Junta abre una investigación al alcalde de Cantalpino por no respetar la alerta de riesgo de incendios El regidor, Manuel Hierro, hizo uso de la pirotecnia en la localidad los días 14 y 16 de agosto, fechas en las que estaba totalmente prohibido

José Ángel Montero Lunes, 18 de agosto 2025, 17:59 | Actualizado 18:44h.

La Junta de Castilla y León abrirá una investigación contra el alcalde de Cantalpino, Manuel Hierro, por saltarse a la torera la alerta de riesgo de incendios forestales puesta en marcha por la Consejería de Medio Ambiente entre los días 13 al 18 de agosto en toda la región, según confirman a LA GACETA fuentes del Ejecutivo regional. Estas medidas puestas en marcha con un carácter preventivo contemplan no solo la prohibición de encender fuego en el monte, sino que también prohíbe el uso de barbacoas en espacios abiertos, de maquinaria en el monde, al tiempo que suspende las autorizaciones de uso del fuego y de los fuegos artificiales, cohetes o artefactos de cualquier clase que contengan fuego ante la actual situación de riesgo de incendios. Y es precisamente esta última prohibición la que no ha respetado el acalde de Cantalpino, que según denuncian varios vecinos a través de la redes sociales, el pasado sábado, 16 de agosto, lanzó el cohete de inicio del encierro campero celebrado en la localidad en plena naturaleza, con el riesgo que conlleva, al tiempo que dos días antes, en la noche del 14 de agosto, permitió en la propia localidad el lanzamiento de fuegos artificiales, dos acciones totalmente prohíbas por la Junta de Castilla y León.

Estas acciones son las que han llevado a la Junta de Castilla y León a estudiar el asunto y abrir una investigación contra Manuel Hierro, que podría derivar en un expediente sancionador ante la gravedad de los hechos.