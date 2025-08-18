Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Un agente de la Policía Nacional, de espaldas. en una imagen de archivo. E. P.

Dos detenidos con más cien antecedentes policiales por robar en coches y un establecimiento en Salamanca

Los autores de los hechos utilizaron objetos contundentes para fracturar los cristales de los vehículos y del establecimiento

La Gaceta

Salamanca

Lunes, 18 de agosto 2025, 12:58

Agentes de la Policía Nacional han arrestado a dos personas por su implicación en robos cometidos en el interior de al menos cinco vehículos y un establecimiento.

Todos los hechos ocurrieron durante la madrugada de un día a principios de julio, en un breve intervalo de tiempo. Tanto los vehículos como el establecimiento se encontraban en una zona céntrica de la ciudad y relativamente próximos entre sí. Para acceder a los coches y al local, los autores emplearon objetos contundentes para romper los cristales.

Tras recibir las denuncias de los ciudadanos afectados, la Policía Nacional inició una investigación exhaustiva que permitió la plena identificación de los responsables.

Con esta información, las patrullas policiales procedieron a la localización de los autores, quienes ya eran conocidos por su historial delictivo. Entre ambos, acumulan más de cien antecedentes por delitos similares.

Los detenidos fueron trasladados a dependencias policiales, donde se realizaron los trámites administrativos correspondientes. Una vez finalizados, pasaron a disposición de la Autoridad Judicial de la ciudad, quedando ambos en libertad posteriormente.

