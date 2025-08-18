La rave del pantano deja limpia la zona con apoyo de los ayuntamientos Se recogieron más de 20 toneladas de residuos con respaldo de Cespedosa de Tormes, La Tala y la Mancomunidad Alto Tormes. Los propios participantes a la fiesta solicitaron ayuda para retirar la basura y pagaron el servicio

TEL Cespedosa de Tormes Lunes, 18 de agosto 2025, 18:21 Comenta Compartir

La rave que se celebró hasta mediados de la pasada semana en el pantano de Santa Teresa, en término de Salvatierra de Tormes, pero próxima a Cespedosa, ha generado más de 20 toneladas de residuos, que se han encargado de recoger los propios participantes con apoyo de ayuntamientos y mancomunidad.

Una vez finalizada la música el pasado miércoles, comenzaba la recogida de los residuos. Para ello, gente del festival se trasladó al Ayuntamiento de Cespedosa de Tormes para pedir ayuda. El Consistorio, junto con el de La Tala y la Mancomunidad del Alto Tormes gestionaron la llegada de vehículos de recogida, que pagaron posteriormente los propios participantes en el festival. El Ayuntamiento de Cespedosa solicitó autorización para acceder con los camiones a la zona, que se encuentra en pleno cauce del pantano. Se llegó a realizar, incluso, una selección de materiales, dejando para recoger esta semana maderas y metales, pero el alcalde de Cespedosa, Ángel Mesón, quiso destacar que se llegó a recoger hasta el papel higiénico utilizado durante todos los días de la rave para evitar que quedara esparcido por el pantano.

El ayuntamiento de Cespedosa señaló que se ha intervenido: «Ante la inactividad de otras administraciones, que consideramos deberían haber gestionado este tema.

Esta mañana algunas personas participantes de la mencionada fiesta solicitaron nuestra ayuda y aunque sabemos que ha sido un asentamiento ilegal, de una forma u otra se les ha permitido hacerlo y bajo nuestra modesta opinión no se han tomado las medidas necesarias para evitar la acumulación de basura y su posible problema medioambiental. Por ello decidimos, en la medida de nuestras posibilidades intentar evitarlo.

Decir que el coste de recogida ha sido asumido por los participantes y han sido ellos junto con personal de la empresa que quiso hacerse cargo de la recogida los que han llevado a cabo las labores de limpieza«. Además, concluye el Ayuntamiento: «Los participantes nos han transmitido su gratitud hacía nuestro pueblo y su gente»