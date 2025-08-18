Al menos una persona herida tras chocar un camión y un coche en el Paseo de Canalejas El aviso se ha registrado en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León pasadas las 9:30 horas de la mañana de este lunes, 18 de agosto

Elena Martín Salamanca Lunes, 18 de agosto 2025, 09:55 Comenta Compartir

Al menos una persona ha resultado herida en la mañana de este lunes, 18 de agosto, tras colisionar un camión y un coche en el Paseo de Canalejas.

El aviso se registraba en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León pasadas las 9:30 horas, por medio de una llamada en la que se precisaba de atención sanitaria para uno de los conductores de los vehículos implicados en el choque al encontrarse mareado. Automáticamente, la sala de operaciones desplazaba hasta el lugar, el número 67 de dicho paseo, a dos patrullas de la Policía Local y a una ambulancia de soporte vital básico.

Por el momento, se desconoce si alguno de los implicados ha precisado de traslado al Hospital. Uno de los vehículos ha sufrido algunos desperfectos debido al impacto.

En actualización La redacción de LA GACETA DE SALAMANCA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.