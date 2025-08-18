Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Efectivos sanitarios y Policía Local, en el lugar del accidente.
Efectivos sanitarios y Policía Local, en el lugar del accidente. FOTO Y VÍDEOS: ALMEIDA

Al menos una persona herida tras chocar un camión y un coche en el Paseo de Canalejas

El aviso se ha registrado en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León pasadas las 9:30 horas de la mañana de este lunes, 18 de agosto

Elena Martín

Elena Martín

Salamanca

Lunes, 18 de agosto 2025, 09:55

Al menos una persona ha resultado herida en la mañana de este lunes, 18 de agosto, tras colisionar un camión y un coche en el Paseo de Canalejas.

El aviso se registraba en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León pasadas las 9:30 horas, por medio de una llamada en la que se precisaba de atención sanitaria para uno de los conductores de los vehículos implicados en el choque al encontrarse mareado. Automáticamente, la sala de operaciones desplazaba hasta el lugar, el número 67 de dicho paseo, a dos patrullas de la Policía Local y a una ambulancia de soporte vital básico.

Por el momento, se desconoce si alguno de los implicados ha precisado de traslado al Hospital. Uno de los vehículos ha sufrido algunos desperfectos debido al impacto.

En actualización

La redacción de LA GACETA DE SALAMANCA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El incendio en Jarilla no para de avanzar y pone en alerta a Salamanca: ya está a 7 kilómetros del límite con Castilla y León
  2. 2 El incendio en Cipérez alcanza las 10.500 hectáreas calcinadas y es el más grande de la historia de Salamanca
  3. 3 Localizado el hombre de 77 años desaparecido en Barbalos tras una intensa búsqueda nocturna
  4. 4 El «milagro» de las ovejas: «Tengo que aprovechar las placas solares»
  5. 5 «Te levantas, miras el bolsillo y no hay nada»
  6. 6 Permiten el realojo en la zona de Cipérez y el incendio baja a nivel 1
  7. 7 Calidad del aire desfavorable en la capital por el humo de los incendios
  8. 8 Salamanca va volviendo poco a poco a la normalidad tras el desalojo de 500 vecinos por los incendios: realojados los de Cerezal de Puertas
  9. 9 Mañueco pide a Sánchez que active los Ingenieros de Salamanca mientras los agricultores hacen cortafuegos
  10. 10 Mañueco: «¿Qué tenemos que hacer para que Pedro Sánchez nos mande ayuda?»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Al menos una persona herida tras chocar un camión y un coche en el Paseo de Canalejas