Oriol Riera y Unionistas ya tienen a su deseado pivote: llega Luis Roldán

Catorce días después, y con paciencia, como afirmó Antonio Paz, Unionistas de Salamanca ha conseguido cerrar la posición tan codiciada para la dirección deportiva de la entidad charra, el pivote defensivo. De tal manera, Oriol Riera ya cuenta con su deseado «5» tras haber llegado a un acuerdo con el Elche CF para que Luis Roldán vista la camiseta blanquinegra la temporada 2025-26 en calidad de cedido.

El joven de 22 años cuenta gran envergadura, que le ayuda a cubrir gran parte del campo y poder robar y ganar duelos con facilidad. Y es que a pesar de su juventud es un mediocampista inteligente, bien posicionado en defensa y que con balón juega sencillo y con criterio. Además, posee un buen desplazamiento en largo y una buena conducción que le vendrá de lujo a la salida de balón del cuadro de Oriol Riera.

A pesar de sus condiciones, Luis Roldán no ha debutado aún en la Primera Federación, ya que el filial ilicitano disputó la temporada pasada una categoría por debajo. Allí disputó un total de 33 partidos, siendo un clave en los esquemas del filial, algo que le sirvió para disputar un encuentro en Segunda División con el primer equipo. Además el mediocentro cuenta con experiencia en el Atlético Albacete y en la cantera del Real Madrid, donde estuvo en su etapa de formación.

Con esta incorporación, Luis Roldán se convierte así en el decimoquinto refuerzo tras las llegadas de Víctor Olmedo, Unai Marino, Aleix Gorjón, Jota López, Raúl Prada, Farru, Palmero, Juanje, Pachón, Pere Marco, Aarón Piñán, Juanma Lendínez, Jan Encuentra y Álvaro Santiago.