Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartel de presentación de Luis Roldán, nuevo fichaje de Unionistas de Salamanca. UNIONISTAS DE SALAMANCA

Oriol Riera y Unionistas ya tienen a su deseado pivote: llega Luis Roldán

El mediocentro albaceteño llega cedido procedente del filial Elche

Pablo Torres

Salamanca

Lunes, 18 de agosto 2025, 12:39

Catorce días después, y con paciencia, como afirmó Antonio Paz, Unionistas de Salamanca ha conseguido cerrar la posición tan codiciada para la dirección deportiva de la entidad charra, el pivote defensivo. De tal manera, Oriol Riera ya cuenta con su deseado «5» tras haber llegado a un acuerdo con el Elche CF para que Luis Roldán vista la camiseta blanquinegra la temporada 2025-26 en calidad de cedido.

El joven de 22 años cuenta gran envergadura, que le ayuda a cubrir gran parte del campo y poder robar y ganar duelos con facilidad. Y es que a pesar de su juventud es un mediocampista inteligente, bien posicionado en defensa y que con balón juega sencillo y con criterio. Además, posee un buen desplazamiento en largo y una buena conducción que le vendrá de lujo a la salida de balón del cuadro de Oriol Riera.

A pesar de sus condiciones, Luis Roldán no ha debutado aún en la Primera Federación, ya que el filial ilicitano disputó la temporada pasada una categoría por debajo. Allí disputó un total de 33 partidos, siendo un clave en los esquemas del filial, algo que le sirvió para disputar un encuentro en Segunda División con el primer equipo. Además el mediocentro cuenta con experiencia en el Atlético Albacete y en la cantera del Real Madrid, donde estuvo en su etapa de formación.

Con esta incorporación, Luis Roldán se convierte así en el decimoquinto refuerzo tras las llegadas de Víctor Olmedo, Unai Marino, Aleix Gorjón, Jota López, Raúl Prada, Farru, Palmero, Juanje, Pachón, Pere Marco, Aarón Piñán, Juanma Lendínez, Jan Encuentra y Álvaro Santiago.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El incendio en Jarilla no para de avanzar y pone en alerta a Salamanca: ya está a 7 kilómetros del límite con Castilla y León
  2. 2 El incendio en Cipérez alcanza las 10.500 hectáreas calcinadas y es el más grande de la historia de Salamanca
  3. 3 El «milagro» de las ovejas: «Tengo que aprovechar las placas solares»
  4. 4 Salamanca en alerta por dos incendios que amenazan con entrar en la provincia
  5. 5 Permiten el realojo en la zona de Cipérez y el incendio baja a nivel 1
  6. 6 Controlado el frente principal del incendio en Hervás mientras se mantiene la alerta por el viento en Candelario
  7. 7 Calidad del aire desfavorable en la capital por el humo de los incendios
  8. 8 El incendio de Cipérez sigue en nivel 1 cinco días después
  9. 9 «Estuve una semana entera con 40 de fiebre sin salir de casa»
  10. 10 «Te levantas, miras el bolsillo y no hay nada»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Oriol Riera y Unionistas ya tienen a su deseado pivote: llega Luis Roldán

Oriol Riera y Unionistas ya tienen a su deseado pivote: llega Luis Roldán