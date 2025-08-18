Consulta los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca de este lunes 18 de agosto

Imagen de la mesa del cereal de la Lonja de Salamanca de este lunes, 18 de agosto.

Celia Luis Salamanca Lunes, 18 de agosto 2025, 11:07

Tras una semana «tranquila» en cuanto al mercado y con poca operativa por ser agosto, mes con días festivos y la «desgracia» de los incendios, el sector vendedor de la mesa de cereal en la Lonja Agropecuaria de Salamanca ha coincidido en bajar el maíz. «Habría que quitarle casi siete euros», ha expresado Herminio Velasco. A lo que José Antonio Terradillos, del sector comprador, ha respondido que esa bajada es «exagerada»: «Hay que retocarlo, pero me llama la atención tanta petición de bajada por parte de la contraria».

En cuanto a la paja, los agricultores han querido mantener su precio y varios compradores también; los demás han solicitado bajadas de uno o dos euros debido a los incendios: «Se ha quemado mucha en muchos lugares», ha lamentado el agricultor Raúl del Brío.

Finalmente, el trigo, la cebada, el triticale, la paja, el centeno, la colza y la alfalfa repiten su precio, mientras que la avena baja un euro y el maíz dos euros.

Mesa de ovino

En la mesa de ovino, tanto la parte compradora como la vendedora han acordado repetir todos los precios. «Es una semana clara para repetir por las vacaciones», ha señalado Antonio José González, comprador.

Mesa de vacuno de carne

“La demanda supera la oferta en las terneras”, han manifestado ganaderos y compradores en la mesa de vacuno de carne.

“Las terneras están desfasadas, hay mucha demanda y los anchos deberíamos marcar una tendencia. Se están matando muchos pequeños por falta de hembras”, ha expresado José Hilario Soria, vendedor.

Para Emilio Martín, del sector vendedor, la semana ha sido “corta”, pero “activa”; se ha matado bastante. “De ganado hembra hay poco y se están sacrificando machos pequeños, que sustituyen a las hembras”.

Tras el turno de cotizaciones, finalmente suben las hembras tres céntimos, los machos un céntimo, y las vacas y toros repiten precio.

Mesa de vacuno de vida

En la mesa de vacuno de vida, la parte vendedora ha destacado la alta demanda y la poca oferta de hembras. “La hembra no se encuentra, no hay. Ni gordas, ni para reponer, ni nada. Hay que subirla considerablemente. En cuanto al macho, si en algún momento tuvo debilidad, ahora está demandado y buscado”, ha dicho el vendedor Raúl del Brío.

La parte compradora no ha estado de acuerdo. “La cosa está parada; ellos dicen que está bien, pero los machos pequeños no se venden y las hembras están más o menos”, ha comentado Sergio Andrino.

Finalmente, se mantienen todos los precios, tanto en machos como en hembras.