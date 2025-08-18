Retana impulsa a laicos y mujeres en el cambio de las delegaciones Elena Guzmán pasa a ser la delegada diocesana de Pastoral Social y del Trabajo

El obispo de la Diócesis de Salamanca, José Luis Retana, continúa dando pasos en la línea de los pilares que marcó desde sus inicios: dar un impulso a los laicos e incorporar a las mujeres en puestos de responsabilidad.

La nueva renovación, oficial este mes de agosto, cumple con todos estos parámetros. La laica Elena Guzmán se hará cargo de la Delegación de la Pastoral Social y del Trabajo, mientras que el laico, Raúl Izquierdo, director de la Casa de la Iglesia, ha sido designado director del Servicio Diocesano de Pastoral Penitenciaria. En ambos casos, sustituyen a sacerdotes como Jorge García, en el caso de Trabajo; y Emiliano Tapia, en el trato y actividades que se hace con los reclusos que se encuentran en el Centro Penitenciario deTopas.

En su carta, José Luis Retana invita a acoger estos cambios como una oportunidad para crecer en disponibilidad a la voluntad de Dios: «Ciertos cambios nos ponen a prueba y nos desinstalan. Dios nos sorprende con situaciones que no teníamos previstas; pero esa sorpresa imprevista puede renovar en nosotros una mayor entrega».

Retana ya hizo un cambio importante con la incorporación de María Criado, directora del Servicio Diocesano de Comunicación, a su círculo de confianza, el Consejo Episcopal, así como la suma de la religiosa Mercedes Bayo, al frente de las nuevas delegaciones episcopales para vivir el Misterio y la Comunión para la Evangelización y el Primer Anuncio y para una Iglesia de la Caridad y la samaritana. El pasado año también nombró a María Vanesa Vaquero Pérez, también laica, como archivera del Archivo Histórico Diocesano, por el tiempo de seis años. considerando «la experiencia y el trabajo desempeñado en los últimos años».

En el ámbito de la pastoral diocesana, el sacerdote, Amable García, párroco de Guijuelo, asume el cargo de delegado de Pastoral Juvenil, junto al responsable de Pastoral Vocacional, Fernando García Gutiérrez, como vicedelegado.

Entre los nuevos nombramientos, el obispo también ha designado al sacerdote, Gonzalo Escamilla, como párroco de la parroquia de San Pablo. Ya tiene a su cargo Sancti Spiritus y es miembro del Consejo Episcopal. Por su parte, Juan Pedro Melgar asumirá Santo Tomás de Villanueva, que está próxima a su actual parroquia de Fátima, ambas en el barrio de Garrido. Otra de sus actuales tareas es la de delegado de Cáritas diocesana de Salamanca.

Asimismo, ha nombrado a José Vicente Gómez administrador parroquial de Parada de Arriba y Morille, que se une a las comunidades que ya lleva junto a Tomás Durán en la Unidad pastoral Arrabal, Zurguén, Aldeatejada y Doñinos.

La misiva concluye con un agradecimiento expreso «a todos los sacerdotes y laicos por vuestra disponibilidad», asegurando que tanto él como la diócesis entera —y el mismo Señor— sabrán recompensar ese compromiso.