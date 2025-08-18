La Junta aprobará 100 millones de ayudas directas a los afectados por los incendios
También ha mostrado su preocupación por el incendio de Navasfrías porque hay indicios de su intencionalidad
Lunes, 18 de agosto 2025, 12:45
El consejero de Economía y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha manifestado este lunes que sigue preocupando mucho la intencionalidad de los incendios y ha puesto como ejemplo el que se ha declarado esta misma mañana en la localidad salmantina de Navasfrías. «Hay indicios de su intencionalidad», ha dicho y para ello ha pedido la máxima colaboración para ponen en manos de la justicia a los que provocan estos fuegos.
El incendio de Navasfrías comenzó sobre las 9 en una cuneta. «Se siguen provocando por parte de delincuentes incendios a los que hacer frente y hace falta el ejército con carácter disuasorio. Son medios que se han pedido al presidente de España y que a estas horas de la mañana todavía no han llegado», ha dicho Carriedo.
Ayudas directas a los afectados
Además, la Junta aprobará el miércoles 100 millones de ayudas directas a los afectados que haya perdido su casa u otros enseres materiales y también a empresas.
El consejero portavoz también detalló que están trabajando con las diputaciones para garantizar el abastecimiento de agua en aquellas poblaciones afectadas y también ha avanzado que ya se ha dado la orden para desescombrar inmuebles afectados.
