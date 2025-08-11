Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Qué ha ocurrido en Salamanca este lunes 11 de agosto de 2025

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

La Gaceta

Salamanca

Lunes, 11 de agosto 2025, 20:00

Alarma por un aparatoso incendio declarado en el polígono de Los Montalvos

El aviso se registraba en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León a las 16:52 horas de la tarde de este lunes, 11 de agosto

Detenido tras ser denunciado por su propia madre por supuestamente agredirla y cortarle dedos del pie

Tras la última denuncia, el juez ha decretado una orden de alejamiento como medida cautelar para proteger a su madre mientras continúa la investigación

Trasladado al Hospital en helicóptero al quedar inconsciente tras una colisión entre dos camiones en la A-62

El suceso ha tenido lugar este lunes a las 12:26 horas

Detenida por agredir con un cuchillo a su expareja tras amenazarle en la terraza de un bar por una posible deuda de 100 euros

El ataque dejó al hombre con heridas que requirieron hospitalización

En libertad los detenidos franceses implicados en la trifulca de La Fregeneda

Ambos han declarado que vieron a dos jóvenes pegándose y que intentaron separarlos debido a la gravedad de los hechos. La otra parte, hermanos entre ellos, ha denunciado que fueron agredidos con puñetazos, patadas e incluso con un palo

Atascos por reparación del firme en el acceso a la A-62 a la altura del Helmático

El tráfico lento ha provocado quejas en los automovilistas

Luto en el fútbol local: adiós al histórico Coli

Estuvo ligado más de media vida al Ciudad Rodrigo CF, del que fue entrenador

Unionistas cierra la defensa con una 'torre'

El conjunto blanquinegro firma a Álvaro Santiago procedente de la AD Alcorcón y de 1,91 de estatura

Récord de equipos en el fútbol salmantino: la Delegación avista una Tercera Provincial...

La Delegación local cuenta con 33 clubes sénior inscritos para la temporada 2025/2026

La avena sigue bajando en una mesa del cereal de estabilidad

Consulta los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca de este lunes 11 de agosto

La subida del vehículo nuevo provoca más ventas del coche de ocasión

El precio de ambos se ha incrementado un 40% en los últimos años

El Carnaval del Toro 2026 ya tiene su cartel

La propuesta ganadora se impuso entre una veintena de carteles de diferentes estilos y técnicas

Dos heridos, una mujer y un hombre, en una colisión entre una furgoneta y un coche en la calle Bientocadas

El choque se ha producido pasadas las 10:30 horas a la altura del número 9

El alcalde de Ciudad Rodrigo al ministro Puente: «Hay un clamor popular frente el abandono de la A-62»

El regidor mirobrigense ha enviado una nueva misiva al responsable de Transportes ante los nulos avances en los arreglos de la Autovía de Castilla

El mago salmantino que triunfa en el mundo: «Estoy contento con lo que hice»

Juan Colás se hizo con el bronce en el Mundial de Magia celebrado en Turín

