Qué ha ocurrido en Salamanca este lunes 11 de agosto de 2025
Estas son las noticias más relevantes de la jornada
Salamanca
Lunes, 11 de agosto 2025, 20:00
Alarma por un aparatoso incendio declarado en el polígono de Los Montalvos
El aviso se registraba en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León a las 16:52 horas de la tarde de este lunes, 11 de agosto
Detenido tras ser denunciado por su propia madre por supuestamente agredirla y cortarle dedos del pie
Tras la última denuncia, el juez ha decretado una orden de alejamiento como medida cautelar para proteger a su madre mientras continúa la investigación
Trasladado al Hospital en helicóptero al quedar inconsciente tras una colisión entre dos camiones en la A-62
El suceso ha tenido lugar este lunes a las 12:26 horas
Detenida por agredir con un cuchillo a su expareja tras amenazarle en la terraza de un bar por una posible deuda de 100 euros
El ataque dejó al hombre con heridas que requirieron hospitalización
En libertad los detenidos franceses implicados en la trifulca de La Fregeneda
Ambos han declarado que vieron a dos jóvenes pegándose y que intentaron separarlos debido a la gravedad de los hechos. La otra parte, hermanos entre ellos, ha denunciado que fueron agredidos con puñetazos, patadas e incluso con un palo
Atascos por reparación del firme en el acceso a la A-62 a la altura del Helmático
El tráfico lento ha provocado quejas en los automovilistas
Luto en el fútbol local: adiós al histórico Coli
Estuvo ligado más de media vida al Ciudad Rodrigo CF, del que fue entrenador
Unionistas cierra la defensa con una 'torre'
El conjunto blanquinegro firma a Álvaro Santiago procedente de la AD Alcorcón y de 1,91 de estatura
Récord de equipos en el fútbol salmantino: la Delegación avista una Tercera Provincial...
La Delegación local cuenta con 33 clubes sénior inscritos para la temporada 2025/2026
La avena sigue bajando en una mesa del cereal de estabilidad
Consulta los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca de este lunes 11 de agosto
La subida del vehículo nuevo provoca más ventas del coche de ocasión
El precio de ambos se ha incrementado un 40% en los últimos años
El Carnaval del Toro 2026 ya tiene su cartel
La propuesta ganadora se impuso entre una veintena de carteles de diferentes estilos y técnicas
Dos heridos, una mujer y un hombre, en una colisión entre una furgoneta y un coche en la calle Bientocadas
El choque se ha producido pasadas las 10:30 horas a la altura del número 9
El alcalde de Ciudad Rodrigo al ministro Puente: «Hay un clamor popular frente el abandono de la A-62»
El regidor mirobrigense ha enviado una nueva misiva al responsable de Transportes ante los nulos avances en los arreglos de la Autovía de Castilla
El mago salmantino que triunfa en el mundo: «Estoy contento con lo que hice»
Juan Colás se hizo con el bronce en el Mundial de Magia celebrado en Turín
