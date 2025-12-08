Qué ha ocurrido en Salamanca este lunes 8 de diciembre
Salamanca
Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:33
Un trasladado al Hospital y otros cinco atendidos, dos menores, tras el incendio en un hotel
La Policía Local ha tenido que intervenir en varias ocasiones durante la madrugada del domingo en diferentes puntos de la ciudad
Unionistas rescata un punto contra todos los elementos, incluido el FVS (2-2)
Los goles de Olmedo y Gastón permiten a los blanquinegros sumar tablas con la Ponferradina tras haberse ido al descanso perdiendo por dos goles
Unos huéspedes portugueses con un extintor sofocaron el incendio declarado de madrugada en el Hotel Nuevo Lorenzo, en El Zurguén
El fuego se declaró en un colchón de una de las habitaciones probablemente por un cigarro. Los servicios de emergencia atendieron a seis personas, aunque solo un hombre de 37 años fue trasladado al Hospital, con quemaduras leves e intoxicación por humo
Así ha sido el adiós a Silvestre Sánchez Sierra, el emblemático empresario salmantino
Más de 300 personas presenciaron los actos fúnebres desde la calle debido a que la iglesia de Aldearrodrigo estaba a su máxima capacidad
Uno de cada cinco salmantinos vive bajo el umbral de la pobreza
Más de la mitad de los vecinos de Buenos Aires y San José 'sobrevive' con rentas inferiores a 1.000 € al mes, al igual que el 40 % de El Carmen y un tercio de Vidal
Imágenes exclusivas: así quedó la habitación del hotel del Zurguén arrasada por el fuego por un cigarro encendido
Juan Medina, administrador del establecimiento: «Se lo dijimos varias veces: no podía fumar en la habitación»
¿Vendrá el papa León a Salamanca?
La relevancia teresiana de Alba de Tormes, los centenarios de San Juan de la Cruz y de la Escuela de Salamanca y el viaje que dejó pendiente Francisco sitúan a la provincia entre los posibles escenarios de la inminente visita papal
Villamayor arranca la ampliación de sus instalaciones deportivas con una inversión de 377.000 €
La inyección económica busca atender las necesidades del creciente número de vecinos. Se ejecutarán pistas de tenis, de pádel, de baloncesto y se iniciará la de rugby
Flojo inicio de temporada en La Covatilla que cerrará las pistas hasta el viernes
La lluvia, la niebla y la subida de temperaturas deja las pistas con espesores bajo mínimos. El personal extrae la nieve existente fuera de las instalaciones para completar Debutantes. Cerrará hasta el viernes a excepción de la cafetería en espera de cambios en el tiempo