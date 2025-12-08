Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Qué ha ocurrido en Salamanca este lunes 8 de diciembre

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

La Gaceta

Salamanca

Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:33

Comenta

Un trasladado al Hospital y otros cinco atendidos, dos menores, tras el incendio en un hotel

La Policía Local ha tenido que intervenir en varias ocasiones durante la madrugada del domingo en diferentes puntos de la ciudad

Unionistas rescata un punto contra todos los elementos, incluido el FVS (2-2)

Los goles de Olmedo y Gastón permiten a los blanquinegros sumar tablas con la Ponferradina tras haberse ido al descanso perdiendo por dos goles

Unos huéspedes portugueses con un extintor sofocaron el incendio declarado de madrugada en el Hotel Nuevo Lorenzo, en El Zurguén

El fuego se declaró en un colchón de una de las habitaciones probablemente por un cigarro. Los servicios de emergencia atendieron a seis personas, aunque solo un hombre de 37 años fue trasladado al Hospital, con quemaduras leves e intoxicación por humo

Así ha sido el adiós a Silvestre Sánchez Sierra, el emblemático empresario salmantino

Más de 300 personas presenciaron los actos fúnebres desde la calle debido a que la iglesia de Aldearrodrigo estaba a su máxima capacidad

Uno de cada cinco salmantinos vive bajo el umbral de la pobreza

Más de la mitad de los vecinos de Buenos Aires y San José 'sobrevive' con rentas inferiores a 1.000 € al mes, al igual que el 40 % de El Carmen y un tercio de Vidal

Imágenes exclusivas: así quedó la habitación del hotel del Zurguén arrasada por el fuego por un cigarro encendido

Juan Medina, administrador del establecimiento: «Se lo dijimos varias veces: no podía fumar en la habitación»

¿Vendrá el papa León a Salamanca?

La relevancia teresiana de Alba de Tormes, los centenarios de San Juan de la Cruz y de la Escuela de Salamanca y el viaje que dejó pendiente Francisco sitúan a la provincia entre los posibles escenarios de la inminente visita papal

Villamayor arranca la ampliación de sus instalaciones deportivas con una inversión de 377.000 €

La inyección económica busca atender las necesidades del creciente número de vecinos. Se ejecutarán pistas de tenis, de pádel, de baloncesto y se iniciará la de rugby

Flojo inicio de temporada en La Covatilla que cerrará las pistas hasta el viernes

La lluvia, la niebla y la subida de temperaturas deja las pistas con espesores bajo mínimos. El personal extrae la nieve existente fuera de las instalaciones para completar Debutantes. Cerrará hasta el viernes a excepción de la cafetería en espera de cambios en el tiempo

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un trasladado al Hospital y otros cinco atendidos, dos menores, tras el incendio en un hotel
  2. 2 Estalla el módulo 6 de Topas: doce reclusos aislados tras el lanzamiento de sillas y mesas entre latinos y magrebíes
  3. 3 San Carlos se abarrota para despedir a Silvestre Sánchez Sierra
  4. 4 Unos huéspedes portugueses con un extintor sofocaron el incendio declarado de madrugada en el Hotel Nuevo Lorenzo, en El Zurguén
  5. 5

    Uno de cada cinco salmantinos vive bajo el umbral de la pobreza
  6. 6 La juez descarta violencia de género en el caso del guardia civil salmantino detenido tras la denuncia de su ex
  7. 7

    Adoratrices: un nuevo jardín que descubrirá otra ciudad
  8. 8 «El bus lleva unas semanas mal»
  9. 9 El Arrabal del Puente de Ciudad Rodrigo y El Encinar, núcleos rurales más humildes de Salamanca
  10. 10 Unionistas rescata un punto contra todos los elementos, incluido el FVS (2-2)

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Qué ha ocurrido en Salamanca este lunes 8 de diciembre

Qué ha ocurrido en Salamanca este lunes 8 de diciembre