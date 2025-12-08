Villamayor arranca la ampliación de sus instalaciones deportivas con una inversión de 377.000 € La inyección económica busca atender las necesidades del creciente número de vecinos. Se ejecutarán pistas de tenis, de pádel, de baloncesto y se iniciará la de rugby

La parcela en la que se ampliarán las zonas deportivas de Villamayor de Armuña.

EÑE Villamayor de Armuña Lunes, 8 de diciembre 2025, 06:05

El Consistorio de la localidad armuñesa avanza en la puesta en marcha de las nuevas instalaciones deportivas para el municipio, una iniciativa que se va a llevar a cabo en varias fases y para la que, en esta primera etapa se ha previsto una dotación económica de 377.000 euros. Esta inversión se ha planteado para atender a las necesidades actuales de la población y siguiendo una planificación respetuosa con el entorno natural, proyecta la ampliación del ámbito deportivo del Salinar mediante nuevas infraestructuras al aire libre.

Este proyecto incluye en la fase que ahora comienza dos pistas de tenis y dos pistas de pádel, con previsión para una tercera; una pista de baloncesto y una pista polivalente de mini fútbol; el acondicionamiento de la plataforma destinada al futuro campo de rugby, de 110 x 70 metros; la creación de un nuevo viario peatonal interior, zonas de estancia y accesos mejorados, así como zonas de descanso y sombra, integradas en la arboleda existente.

La actuación prevista se circunscribe a la zona no afectada por la protección de cautela arqueológica, respetando de forma estricta las determinaciones del planeamiento urbanístico y las directrices de protección patrimonial, como recoge el proyecto técnico

La ejecución de las obras está programada para un plazo de ocho meses, una vez firmado el acta de comprobación de replanteo.

En las primeras etapas de las obras se necesitará la ejecución de las soleras de hormigón, que son superficies que llevarán encima las pistas de pádel, de tenis y de basquet o usos múltiples, y la organización de los viales de reparto de espacios, puesto que la zona sería peatonal, según la previsión que maneja el Consistorio de la localidad armuñesa.

Además, los primeros pasos de la transformación de los terrenos ya están listos, puesto que está hecha tanto la explanación del terreno como una plantación de árboles en otro punto de la zona que estará destina-do a juego libre.

El Ayuntamiento de Villamayor de Armuña reafirma, con este nuevo avance, su voluntad de seguir mejorando los servicios e infraestructuras municipales, manteniendo el respeto por el entorno y la planificación ordenada que siempre ha caracterizado la gestión pública local.

Una parcela de 52.000 metros cuadrados

La transformación de la parcela municipal, que cuenta con 52.000 metros cuadrados, permitirá acondicionar espacios deportivos y para otros usos por parte de los vecinos en más de 21.000 metros cuadrados.