¿Vendrá el papa León a Salamanca? La relevancia teresiana de Alba de Tormes, los centenarios de San Juan de la Cruz y de la Escuela de Salamanca y el viaje que dejó pendiente Francisco sitúan a la provincia entre los posibles escenarios de la inminente visita papal

A.B. Salamanca Lunes, 8 de diciembre 2025, 06:20 Comenta Compartir

A bordo del primer viaje papal a Turquía y Líbano, la corresponsal de la Cadena Cope en El Vaticano, Eva Fernández, preguntaba a León XIV por la posibilidad de visitar España: «Podéis tener más que esperanza» respondió el papa. El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, trasladaba ese mismo optimismo tras la audiencia con el sucesor de Pedro. «Salimos esperanzados de que esta visita pueda realizarse a España, quizás relativamente pronto».

En ese mapa de posibilidades, Salamanca emerge con argumentos sólidos: la huella teresiana de Alba de Tormes, los centenarios de San Juan de la Cruz y de la Escuela de Salamanca que se celebrarán en 2026, y el viaje que el papa Francisco dejó pendiente a Ávila y Alba de Tormes conforman un escenario que invita a valorar si la provincia podría tener un papel destacado en la próxima visita papal.

Los centenarios de San Juan de la Cruz y su vinculación con Salamanca

En 2026 se cumplen dos aniversarios de gran importancia para la Iglesia en torno a san Juan de la Cruz: el tercer centenario de su canonización y el primer centenario de su proclamación como Doctor de la Iglesia. Con este motivo, se ha anunciado la celebración de un Año Jubilar Sanjuanista, que se abrirá en diciembre de 2025 y concluirá en diciembre de 2026. San Juan de la Cruz fue estudiante de Bellas Artes en la Universidad de Salamanca y vivió en la capital en el conocido convento de San Andrés durante cuatro años. Además tiene el reconocimiento como doctor 'honoris causa' desde el año 1991. De forma paralela, en Alba de Tormes se encuentra la primera iglesia y el primer convento del mundo dedicado a este santo. De hecho, la villa ducal reunirá en una gran exposición que se podrá ver durante todo 2026 en una colaboración entre Universidad, carmelitas y la Casa de Alba.

La admiración de León XIV por Santa Teresa, que ya le llevó a Ávila

Santa Teresa es una figura de referencia para la Iglesia universal, y la visita previa de León XIV a Ávila permite situar los lugares teresianos —incluido el sepulcro de Alba de Tormes— entre los enclaves con significado espiritual para su pontificado. «Sería un gesto especial que en 2026 visitará Segovia, por el sepulcro de San Juan de la Cruz, y Alba de Tormes donde se encuentra el sepulcro de Santa Teresa y el primer convento que lleva su nombre», confiesa Miguel Ángel González, prior de la Orden del Carmelo.

El viaje a Alba de Tormes que dejó pendiente el papa Francisco

«No está decidido, pero sería ir por la mañana a Ávila y Alba de Tormes». Las declaraciones del papa Francisco en un viaje papal abrió por primera vez la posibilidad de visitar la villa ducal en 2015 con motivo del V Centenario delNacimiento de Santa Teresa. Tanto el Ayuntamiento como la Diputación trasladaron en 2013 la invitación oficial al sumo pontífice que, sin embargo, finalmente nunca llegaría a visitar España durante su pontificado.

El V Centenario de la Escuela de Salamanca con Francisco de Vitoria

La trayectoria de León XIV —teológica, pastoral y de diálogo con el pensamiento contemporáneo— encaja con el perfil de un pontífice que pone en valor los grandes núcleos intelectuales de la Iglesia. En ese mapa, la Escuela de Salamanca representa una de las cimas europeas: origen del Derecho Internacional y referente en las discusiones morales de su tiempo. La Universidad celebra este 2026 su V Centenario así como la Orden de los Dominicos que pretenden estudiar en profundidad la figura de Francisco de Vitoria.

Las visitas a la provincia de los papas

El papa Juan Pablo II visitó Alba de Tormes y Salamanca el 1 de noviembre de 1982. El Papa acudió al sepulcro de Santa Teresa en el convento de las Carmelitas Descalzas, donde oró en silencio ante sus reliquias y pronunció un discurso en el que definió a Teresa como «maestra de vida espiritual» y referente universal de la Iglesia. Fue recibido por más de 500.000 personas en la villa.

Ampliar

Joseph Ratzinger conoció Salamanca en el año 1989 en su única visita a la ciudad y a la Universidad Pontificia. Allí plasmó su firma en alemán tras recorrer las estancias por primera vez. Como papa fue el encargado de proclamar a Santa Bonifacia.

Ampliar

El papa Francisco reconoció a los periodistas que le acompañaban en el avión papal que se estaba planteando visitar en la misma mañana Ávila y Alba de Tormes con motivo del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa. Sin embargo, murió sin visitar España.

Ampliar