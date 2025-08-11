Atascos por reparación del firme en el acceso a la A-62 a la altura del Helmático El tráfico lento ha provocado quejas en los automovilistas

La reparación del firme del vial de acceso a la autovía A-62, a la altura del estadio Helmántico, ha provocado grandes atascos durante toda la mañana.

En varios tramos han estado cortados dos carriles durante los trabajos de «chapa y pintura» de la unión entre el acceso Norte a Salamanca y la autovía de Castilla.

El tráfico lento ha provocado quejas en los automovilistas por el volumen de vehículos que hay circulando estos días por las carreteras de titularidad estatal, fundamentalmente en la autovía a Portugal, que soporta estos días un intenso tráfico de emigrante portugueses a Francia que regresa a su tierra para pasar unos días de vacaciones.

El Ministerio de Transporte paró los trabajos de mantenimiento en las carreteras durante la operación salida de agosto, pero las obras continuarán durante todos estos días a pesar de que son fechas con mayor número de desplazamientos de vehículos.