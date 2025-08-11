Unionistas cierra la defensa con una 'torre' El conjunto blanquinegro firma a Álvaro Santiago procedente de la AD Alcorcón y de 1,91 de estatura

Iván Ramajo Salamanca Lunes, 11 de agosto 2025, 11:07 | Actualizado 11:32h. Comenta Compartir

Unionistas ha cerrado en la mañana de este lunes su defensa, con la contratación del defensa madrileño Álvaro Santiago. Una 'torre' de 1,91 y 22 años de edad, que aterriza en el Reina Sofía tras jugar el curso pasado en la AD Alcorcón de Primera Federación.

Pese a ser sub23, el central de Aranjuez -que también puede jugar como lateral- superó el pasado curso en el club de Santo Domingo los mil minutos de juego (1.179 sumó en total), en los 16 encuentros que disputó (14 como titular). Además, también jugó los 90 minutos en el único choque que disputó el conjunto madrileño en Copa del Rey este curso pasado, que fue en el estadio Helmántico frente al Salamanca UDS y que acabó con triunfo blanquinegro por 1-0 con gol de Caramelo.

«Es un central zurdo de buena talla y envergadura. Defensivamente destaca por su velocidad a campo abierto y su valentía y agresividad para ir al duelo. A nivel ofensivo, tiene buen trato de balón para fijar rivales, superar líneas en conducción y poder filtrar pases a última línea», apuntan como virtudes desde la dirección deportiva del Reina Sofía, que encabeza Antonio Paz.

Álvaro Santiago se formó en la cantera del CD Leganés y posteriormente ha militado posteriormente en la AD Parla, el CD Guadalajara, donde coincidió con Iván Moreno hace dos campañas, y el filial del Elche CF antes de dar el salto la pasada campaña a Primera Federación.

Si no hay novedad, el decimocuarto refuerzo de Unionistas en este mercado estival, estará este mismo martes ya a las órdenes de Oriol Riera en los campos anexos al Reina Sofía, semana en la que aparecen el tercer test amistoso en el estadio Adolfo Suárez frente al Real Ávila para la jornada de este miércoles (20:00 horas) y para el sábado el tercer y último encuentro de la liguilla de la fase regional de la Copa RFEF frente al CD Guijuelo en el Municipal Luis Ramos. Habrá sesiones de trabajo matinales en las jornadas de martes, jueves y viernes.

Con la llegada de Álvaro Santiago, a Unionistas ya solo le quedan dos piezas (como máximo) para completar la plantilla y que son, un pivote en el que el club popular ha puesto toda la carne en el asador, al considerar Oriol Riera este puesto como «clave» en su engranaje para abordar la temporada, y la 'guinda' del hombre de ataque.