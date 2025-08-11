Consulta los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca de este lunes 11 de agosto

Clara Delgado Lunes, 11 de agosto 2025, 11:14 | Actualizado 12:39h. Comenta Compartir

Tras una semana «tranquila» como apuntaron ambos bandos de la mesa del cereal, la estabilidad se ha reflejado en la tablilla. Como reflejaron desde la parte compradora, «la avena sigue siendo un problema» y algunos como Carlos Sánchez hablaron de sacarla de cotización si continúa con esta tendencia bajista: «No hay quien la compre», señaló. Finalmente, esta categoría bajó 1 euro su precio de la semana pasada. Sobre el trigo, desde la parte compradora abogaron por bajarlo ya que, como apuntó Román Dios «está empezando a llegar del norte europeo» mientras que desde la parte compradora apuntaron que «está en su precio». Finalmente, el presidente decidió repetir su precio, al igual que en la cebada, donde la parte productora pidió una subida de precio «porque es el cereal más fuerte que tenemos», dijo Jesús Escudero.

El maíz también repitió aunque la presencia del maíz brasileño en los puertos se está haciendo de notar, como señalaron algunos. Por último, la paja, la colza y la lenteja tambien se quedaron con sus precios de la semana pasada.

Mesa de ovino

«Esta es una de las semanas claves del año». Así comenzó la mesa de ovino de la Lonja de Salamanca, pidiendo desde la parte compradora y desde la parte vendedora una subida del precio de los lechazos desde hasta 13 kilos «porque esta semana se van a vender». Una decisión que ratificó el presidente, subiendo los lechazos de hasta 13 kilos 20 céntimos su precio. Diferentes opiniones hubo en los lechazos de hasta 15 kilos, ya que Antonio José González dijo desde la parte compradora que habría que bajarlos 10 céntimos, mientras que la parte vendedora pidió repetición para esta categoría, aunque finalmente se bajaron 5 céntimos su precio. En cuanto a los corderos, Antonio José González también pidió bajarlos «porque otros países los venden más baratos que nosotros». A pesar de ello, desde la parte vendedora pidieron subir los corderos de hasta 25 kilos, que finalmente repitieron su precio, mientras que el cordero de más de 25 kilos ha bajado 10 céntimos, como pidieron los compradores.

Mesa de vacuno de carne

La mesa de vacuno de carne de este lunes «sigue la tendencia de semanas anteriores», señaló Gabriel Gonzalo desde la parte vendedora. La estabilidad en el macho sigue presente mientras que ambas partes pidieron una subida para las terneras. «Las terneras las tenemos bajas desde hace tiempo», dijo Mateo Tejada, pidiendo una subida de 5 céntimos en esta categoría. Desde la parte compradora, Antonio García afirmó que «no hay tanta demanda de ternera, el problema es que no hay», añadiendo que es un problema que en otras partes de la geografía española no existe. La parte compradora pidió una subida de 2 céntimos para las terneras, pero finalmente el presidente decidió subir 3 céntimos su precio y repetir el resto de categorías.

Vacuno de vida

La mesa de vacuno de vida terminó este lunes con una repetición de los precios de todas las categorías con ciertas discrepancias entre ambas partes. La parte compradora pidió «hacer una corrección del precio del macho», como señaló Víctor Rodríguez, pidiendo la bajada de su precio, mientras que parte de la parte compradora abogó por subir su precio. «La hembra buena se queda en la casa del ganadero», señaló Daniel Martín. Finalmente el presidente de la mesa decidió repetir los precios de todas las categorías.