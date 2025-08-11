El alcalde de Ciudad Rodrigo al ministro Puente: «Hay un clamor popular frente el abandono de la A-62» El regidor mirobrigense ha enviado una nueva misiva al responsable de Transportes ante los nulos avances en los arreglos de la Autovía de Castilla

D. Sánchez Ciudad Rodrigo Lunes, 11 de agosto 2025, 13:24

Marcos Iglesias, alcalde de Ciudad Rodrigo, ha enviado una nueva carta al ministro de Transportes, Óscar Puente, para solicitar al Gobierno de España la actuación urgente en el arreglo y mejora de la Autovia de Castilla, la A-62, en su paso entre la localidad mirobrigense y la capital de la provincia salmantina. En el escrito, Iglesias recalca que, con la llegada de agosto, «son muchos los hijos del pueblo que regresan, aunque solo sea por unos días a Ciudad Rodrigo y su comarca, y una gran mayoría lo hacen desde el oeste y norte, a través de la Autovía de Castilla, la A62, sufriendo por ello lo que todos nosotros sufrimos a lo largo del año en nuestros desplazamientos hacia Salamanca y Portugal, la desidia y el abandono del Gobierno Central», asegura.

El alcalde mirobrigense ha manifestado que «hay un clamor popular frente el abandono que está sufriendo en materia de mejora y rehabilitación la A-62 por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de Óscar Puente», y recuerda el acto que reunió a más de medio centenar de alcaldes, Diputación provincial de Salamanca y diputados y senadores por Salamanca, «entre los que hubo algunas ausencias poco motivadas», en referencia a los representantes socialistas.

La situación de abandono de la autovía está generando situaciones de peligro «a diario con estallido de ruedas, rotura de lunas e incluso el vuelco reciente de un camión justo al lado de Ciudad Rodrigo; vehículo que ha permanecido varios días cortando la autovía ante la inacción del Gobierno», matiza Iglesias que apunta que los responsables socialistas en la ciudad y provincia «no solo no se ponen del lado de la población, sino que en un desaire municipal ofrecen una rueda de prensa para anunciar la próxima inversión de 40 millones de euros por parte del Ministerio, un proyecto que no ha sido comunicado previamente al Ayuntamiento a pesar de los requerimientos realizados a Oscar Puente, titular competente».

Según comenta en la carta, el alcalde ha recibido del Gobierno central vagas respuestas como que «se tomó buena nota de las preocupaciones» y que no existe comunicación oficial sobre la inversión anunciada por el PSOE de Salamanca, «que por lo demás consideramos del todo insuficiente para paliar los graves desperfectos que tienen los cerca 120 kilómetros que discurren desde Salamanca hasta la frontera de Portugal a través de Ciudad Rodrigo».

Finalmente, Iglesias incide en que «como alcalde de Ciudad Rodrigo no dejaré de reivindicar» una actuación «efectiva, rápida y contundente» en la Autovía de Castilla y pide al ministro «una respuesta satisfactoria» a las mociones promovidas por el Consistorio y el «clamor ciudadano».