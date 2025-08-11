La subida del vehículo nuevo provoca más ventas del coche de ocasión El precio de ambos se ha incrementado un 40% en los últimos años

El precio del vehículo nuevo se ha encarecido en torno a un 40% en los últimos tiempos. Con esta situación la venta de coches de ocasión se ha elevado considerablemente tras el parón tras la pandemia.

En los últimos dos años la cifra de operaciones realizadas en la provincia de Salamanca se ha incrementado casi un 10%, según los datos remitidos por las patronales de los concesionarios Ganvam y Faconauto. Concretamente durante el pasado mes de julio se produjeron 1,243 ventas y ya se empieza a notar que «el mercado está más animado». Esta es la visión que tiene el responsable de ventas de Renault Auto Salamanca, Desiderio Bustos, que cree que ahora llega un momento en el que mejorarán aún más esos datos: «Parece que están empezando a estar las cosas más tranquilas y eso ayuda a las ventas, así que seguramente esto ayude a un incremento en las ventas de coches seminuevos y usados».

Bustos señalaba que la venta de coches usados cada vez es más complicada para muchas familias: «Es complicado poder disponer de 45.000 euros para comprar un coche y por tanto cada vez son más quienes optan por acudir a un concesionario con un presupuesto de 20.000 o 25.000 y llevarse un coche de tres o cuatro años y menos de 100.000 kilómetros».

Este profesional también explicaba que se ha producido un incremento de ventas entre particulares: «Indudablemente la situación económica hace que muchos particulares compren y vendan vehículos entre ellos sin pasar por concesionario. Se trata habitualmente de coches más envejecidos, con más de diez años, y que tienen un menor coste. De la misma manera hay un mercado abierto a través de las redes sociales que se está bastante activo».

Con estas cifras, las perspectivas del sector son que los coches seminuevos sigan al alza en los próximos meses y que a final de año se acabe con unas cifras bastantes más elevadas que en 2023 o 2024.

