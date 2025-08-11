Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una ambulancia del Sacyl en Salamanca. ARCHIVO

Dos heridos, una mujer y un hombre, en una colisión entre una furgoneta y un coche en la calle Bientocadas

El choque se ha producido pasadas las 10:30 horas a la altura del número 9

C. L. S.

C. L. S.

Salamanca

Lunes, 11 de agosto 2025, 11:26

Una mujer de 52 años y un hombre de 56 han resultado heridos tras una colisión por alcance entre una furgoneta y un turismo en un semáforo en el centro de Salamanca.

Emergencias 112 de Castilla y León recibía el aviso del accidente sobre las 10:35 horas en la calle Bientocadas, a la altura del número 9.

De inmediato, la sala de operaciones del 112 ha dado aviso a la Policía Local de Salamanca, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia para atender a los lesionados, ambos conscientes.

Por el momento, se desconoce si han tenido que ser evacuados al Hospital de Salamanca.

En actualización

La redacción de LA GACETA DE SALAMANCA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pierde el control en la glorieta de Castilla y León y se empotra contra un semáforo
  2. 2 Morante de la Puebla sufre una grave cornada en Pontevedra
  3. 3 Paellas, autos locos y mucha tradición llenan de fiesta la provincia este fin de semana
  4. 4 El centro de inmigrantes de Puente Ladrillo, en el aire 6 meses después
  5. 5 «Quiero ser modelo, aquí voy a tener un futuro mejor»
  6. 6 Dos detenidos por la pelea multitudinaria con heridos en La Fregeneda
  7. 7 Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 10 de agosto de 2025
  8. 8 Una, dos y... ¡al agua!: Así disfrutaban de la piscina los salmantinos en décadas pasadas
  9. 9 Miedo a la «lengua azul»
  10. 10 La fase regional de la Copa Federación ya tiene su primer finalista

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Dos heridos, una mujer y un hombre, en una colisión entre una furgoneta y un coche en la calle Bientocadas

Dos heridos, una mujer y un hombre, en una colisión entre una furgoneta y un coche en la calle Bientocadas