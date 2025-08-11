Dos heridos, una mujer y un hombre, en una colisión entre una furgoneta y un coche en la calle Bientocadas El choque se ha producido pasadas las 10:30 horas a la altura del número 9

Una mujer de 52 años y un hombre de 56 han resultado heridos tras una colisión por alcance entre una furgoneta y un turismo en un semáforo en el centro de Salamanca.

Emergencias 112 de Castilla y León recibía el aviso del accidente sobre las 10:35 horas en la calle Bientocadas, a la altura del número 9.

De inmediato, la sala de operaciones del 112 ha dado aviso a la Policía Local de Salamanca, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia para atender a los lesionados, ambos conscientes.

Por el momento, se desconoce si han tenido que ser evacuados al Hospital de Salamanca.

En actualización La redacción de LA GACETA DE SALAMANCA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.