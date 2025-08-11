Luto en el fútbol local: adiós al histórico Coli
Estuvo ligado más de media vida al Ciudad Rodrigo CF, del que fue entrenador
Salamanca
Lunes, 11 de agosto 2025, 17:26
El fútbol local está de luto por el fallecimiento de Nicolás Toribio Coli, histórico miembro del Ciudad Rodrigo CF, al que estuvo ligado la mayor parte de su vida, especialmente a su banquillo.
Llegó a ser técnico del conjunto del Francisco Mateos.
«La familia del Ciudad Rodrigo CF está de luto por el fallecimiento de «Coli» quien fue durante muchos años entrenador de nuestro equipo Le mandamos nuestro pésame a familiares, amigos y conocidos», le ha despedido el club de sus amores.
