Un bombero de la Diputación de Salamanca, trabajando en la zona.
Un bombero de la Diputación de Salamanca, trabajando en la zona.

Alarma por un aparatoso incendio declarado en el polígono de Los Montalvos

El aviso se registraba en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León a las 16:52 horas de la tarde de este lunes, 11 de agosto

Elena Martín

Elena Martín

Salamanca

Lunes, 11 de agosto 2025, 17:21

Un fuego declarado en una zona de pastos ha movilizado en la tarde de este lunes, 11 de agosto, a los Bomberos de la Diputación y a la Guardia Civil de Salamanca hasta la localidad de Carbajosa de la Sagrada.

El aviso se registraba en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León a las 16:52 horas, por medio de más de 25 llamadas en las que se alertaba de que unas llamas habían empezado a propagarse en la zona situada al final de la calle Juan de la Cierva, en el polígono industrial Montalvo I y se estaban extendidendo por detrás del parque comercial Capuchinos. Además de todos los efectivos desplazados hasta el lugar, el centro provincial de mando de Medio Ambiente también era informado y, actualmente, está supervisando la evolución de la situación.

Las autoridades han recomendado a los vecinos evitar la zona afectada mientras duren las labores de extinción y evaluación del incendio.

En actualización

La redacción de LA GACETA DE SALAMANCA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

