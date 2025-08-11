El Carnaval del Toro 2026 ya tiene su cartel
La propuesta ganadora se impuso entre una veintena de carteles de diferentes estilos y técnicas
Ciudad Rodrigo
Lunes, 11 de agosto 2025, 17:16
«Fusión Carnavalera», de José Ángel Ligero Martínez, natural de Alfaro, en La Rioja, ha sido el cartel ganador del XLIV concurso para anunciar el Carnaval del Toro 2026. El jurado presidido por la delegada de Asuntos Culturales del Carnaval, Paola Martín, ha elegido este cartel con 49 votos.
El Teniente de Alcalde, Ramón Sastre, ha felicitado al ganador al tiempo que ha agradecido tanto a los participantes en este certamen como al jurado su implicación en el Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo.
