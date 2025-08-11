Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de uno de los camiones accidentados. ALMEIDA

Un hombre inconsciente tras una colisión entre dos camiones en la A-62

El suceso ha tenido lugar este lunes a las 12:26 horas

La Gaceta

Salamanca

Lunes, 11 de agosto 2025, 13:02

Un varón de unos 60 años ha quedado inconsciente tras una colisión por alcance entre dos camiones registrada a las 12:26 horas de este lunes en el kilómetro 243 de la autovía A-62 en sentido Valladolid.

Imagen del accidente en la que se ve al helicóptero del Sacyl, Guardia Civil.

Ver 22 fotos
Imagen del accidente en la que se ve al helicóptero del Sacyl, Guardia Civil. ALMEIDA

Desde la sala de operaciones del 112, han avisado a efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, al servicio de emergencias Sacyl y a los Bomberos de Salamanca, cuya actuación es necesaria debido a un derrame de combustible. La Policía Local ha sido avisada para cortar un acceso a la autovía.

En actualización

La redacción de LA GACETA DE SALAMANCA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pierde el control en la glorieta de Castilla y León y se empotra contra un semáforo
  2. 2 Morante de la Puebla sufre una grave cornada en Pontevedra
  3. 3 Paellas, autos locos y mucha tradición llenan de fiesta la provincia este fin de semana
  4. 4 El centro de inmigrantes de Puente Ladrillo, en el aire 6 meses después
  5. 5 «Quiero ser modelo, aquí voy a tener un futuro mejor»
  6. 6 Dos detenidos por la pelea multitudinaria con heridos en La Fregeneda
  7. 7 Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 10 de agosto de 2025
  8. 8 Miedo a la «lengua azul»
  9. 9 Una, dos y... ¡al agua!: Así disfrutaban de la piscina los salmantinos en décadas pasadas
  10. 10 Un hombre inconsciente tras una colisión entre dos camiones en la A-62

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Un hombre inconsciente tras una colisión entre dos camiones en la A-62

Un hombre inconsciente tras una colisión entre dos camiones en la A-62