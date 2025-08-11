Un hombre inconsciente tras una colisión entre dos camiones en la A-62 El suceso ha tenido lugar este lunes a las 12:26 horas

La Gaceta Salamanca Lunes, 11 de agosto 2025, 13:02 | Actualizado 14:15h. Comenta Compartir

Un varón de unos 60 años ha quedado inconsciente tras una colisión por alcance entre dos camiones registrada a las 12:26 horas de este lunes en el kilómetro 243 de la autovía A-62 en sentido Valladolid.

Ver 22 fotos Imagen del accidente en la que se ve al helicóptero del Sacyl, Guardia Civil. ALMEIDA

Desde la sala de operaciones del 112, han avisado a efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, al servicio de emergencias Sacyl y a los Bomberos de Salamanca, cuya actuación es necesaria debido a un derrame de combustible. La Policía Local ha sido avisada para cortar un acceso a la autovía.

