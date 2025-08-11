En libertad los detenidos franceses implicados en la trifulca de La Fregeneda Ambos han declarado que vieron a dos jóvenes pegándose y que intentaron separarlos debido a la gravedad de los hechos | La otra parte, hermanos entre ellos, ha denunciado que fueron agredidos con puñetazos, patadas e incluso con un palo

El Juzgado de Vitigudino ha dejado en libertad provisional a P.J.G. y J.H.C., los detenidos de 38 años y de nacionalidad francesa tras una trifulca con otros dos jóvenes de 23 y 24 años, hermanos entre ellos, en el municipio salmantino de La Fregeneda durante la madrugada del pasado sábado, 9 de agosto, en plenas fiestas de la localidad.

Así lo han informado a LA GACETA fuentes del caso, que señalan que su paso a disposición judicial ha tenido lugar este lunes por la mañana. Ambos detenidos han declarado que vieron directamente a dos varones pegándose entre ellos— bajo los efectos del alcohol y uno de ellos con la cara ensangrentada— y que intentaron separarlos debido a la gravedad de los hechos. Según estos, en ningún momento entraron en ninguna casa ya que «todos los hechos se produjeron en la vía pública». Tampoco cogieron «ningún palo ni rompieron el teléfono móvil de uno de los denunciantes». A su vez los arrestados, también con lesiones, han denunciado a la otra parte, hermanos entre sí. Tras ello, la autoridad judicial ha ordenado su puesta en libertad hasta la espera de juicio.

Tal y como publicó LA GACETA, Emergencias 112 de Castilla y León recibió una llamada sobre las 5:50 horas en la que se alertó de una pelea en la que habrían estado implicadas varias personas, todas ellas de entre 20 y 30 años, en la calle Héroes y Mártires del pueblo. De inmediato, la sala de operaciones del 112 movilizó a los servicios sanitarios y patrullas de la Guardia Civil. Sobre las 6:20 horas, agentes de la Guardia Civil del Puesto de Lumbrales recibieron aviso sobre una riña tumultuaria en la vía pública, concretamente en el número 24 de la citada calle.

Personados en el lugar, al que acudió también una ambulancia del centro de salud de Lumbrales, los agentes encontraron a bastantes personas en la calle y dos jóvenes (hermanos entre sí) que refirieron haber recibido una paliza por parte de otros dos varones a los que no conocían previamente. Estas dos personas presentaban varios golpes en la cara y cabeza, magulladuras por el cuerpo y ensangrentados, así como el portal de su domicilio lleno de sangre, siendo atendidos en un primer momento por la ambulancia asistencial y posteriormente trasladados al centro de salud de Lumbrales para una mejor valoración.

La patrulla intentó averiguar lo ocurrido y diversos testigos comunicaron a los agentes que los dos hermanos estaban discutiendo y que otras dos personas ajenas al pasar por el lugar pararon para intentar separarlos y finalmente terminaron a golpes los cuatro.

Según los hermanos, les agredieron a puñetazos, patadas e incluso con un palo llegándole a romper el teléfono móvil de uno de ellos cuando se disponían ambos a cerrar la puerta de su vivienda, y que acto seguido, han denunciado, accedieron a su vivienda y sin mediar palabra comenzaron a agredirles. Los supuestos agresores franceses no se encontraban en el lugar, pero a través de varios testigos se tuvo conocimiento de su identidad y fueron detenidos posteriormente como presuntos autores de un delito de riña tumultuaria, lesiones, daños y allanamiento de morada.

Por su parte, los efectivos se entrevistaron con varios testigos presenciales para una práctica de gestiones y se trasladó a los agredidos al centro de salud de Lumbrales, siendo estos allí atendidos en unas primeras valoraciones y posteriormente evacuados en ambulancia al Hospital de Salamanca sobre las 8:15 para una exploración más exhaustiva.