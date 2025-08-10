Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Puesto de la Guardia Civil de Lumbrales.

Dos detenidos por la pelea multitudinaria con heridos en La Fregeneda

Durante la riña, con al menos ocho personas implicadas, dos jóvenes fueron evacuados al centro de salud de Lumbrales

C. L. S.

C. L. S.

Salamanca

Domingo, 10 de agosto 2025, 14:20

Agentes de la Guardia Civil del Puesto de Lumbrales han detenido a dos personas como presuntos autores de un delito de lesiones tras la agresión sufrida por dos jóvenes de 22 y 23 años en el municipio salmantino de La Fregeneda durante la madrugada del pasado sábado, 9 de agosto, en plenas fiestas de la localidad.

Según Emergencias 112 de Castilla y León, los hechos ocurrieron alrededor de las 05:50 horas en la calle Héroes y Mártires del pueblo, tras una trifulca en la que habrían estado implicadas al menos ocho personas, todas ellas de entre 20 y 30 años.

El centro de Emergencias 112 recibió la llamada de alerta por una riña en vía pública y movilizó de inmediato a los servicios sanitarios y patrullas de la Guardia Civil. La agresión dejó a dos varones heridos que tuvieron que ser trasladados en ambulancia al centro de salud de Lumbrales para recibir atención médica.

Tal y como han confirmado fuentes del Instituto Armado, los dos presuntos agresores fueron arrestados en el transcurso de la actuación policial y han sido puestos a disposición de la autoridad judicial en la mañana de este domingo, 10 de agosto. La investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones al respecto.

