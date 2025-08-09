Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Una dotación de la Guardia Civil y una ambulancia del Sacyl. ARCHIVO

Dos jóvenes heridos en una pelea multitudinaria en La Fregeneda

La riña ha tenido lugar sobre las 5:52 horas de este sábado en la calle Héroes y Mártires del municipio salmantino

C. L. S.

C. L. S.

Salamanca

Sábado, 9 de agosto 2025, 20:11

Al menos ocho personas de entre 20 y 30 años se han visto implicadas en una pelea ocurrida en la madrugada de este sábado, 9 de agosto, durante las fiestas de la localidad salmantina de La Fregeneda.

El altercado se ha producido sobre las 5:52 horas en la calle Héroes y Mártires del municipio, requiriendo la intervención de los servicios de emergencia. Como consecuencia de la riña, dosjóvenes de 22 y 23 años han tenido que ser movilizados en ambulancia al centro de salud de Lumbrales. La investigación de los hechos continúa y se desconoce, por el momento, si se han producido detenciones entre los implicados.

