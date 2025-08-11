El mago salmantino que triunfa en el mundo: «Estoy contento con lo que hice»

Pablo Torres Salamanca Lunes, 11 de agosto 2025, 10:51 Comenta Compartir

Salamanca es una ciudad con encanto, llena de historia y de magia. Y es que los trucos a los que estamos acostumbrados no son algo novedoso en la ciudad, ya que antiguamente en las cuevas de Salamanca se hacían diferentes prácticas ocultistas. Todo ese misterio, esas historias negras y fábulas, mezclado con la fantasía inculcada de su madre hicieron que despertará en Juan Colas una temprana fascinación por el arte de la magia. En la actualidad, este salmantino de 30 años se ha consolidado como uno de los mejores magos del mundo, tras lograr el tercer puesto en el Mundial de Magia celebrado en Turín, en la categoría de magia cómica.

«Todo comenzó, después de pasarme una noche entera leyendo un viejo libro de magia que tenía mi padre en la estantería», recuerda. Después de esa noche, Juan dejó boquiabiertos a sus compañeros de primero de la ESO a la mañana siguiente y con ello empezó a dar sus primeros pasos en la magia. «Cada noche leía un capítulo y al día siguiente se lo enseñaba a mis compañeros», explicaba. Su gusto y su interés por los trucos de magia fue a más y no tuvo otro remedio que empezar a comprar libros para formarse. «No me gustaba ver vídeos, porque en ellos tiendes a copiar exactamente lo que haces. En los libros lees una cosa pero entiendes otra, y ahí es cuando lo haces tuyo» comentaba.

Después, Juan empezó a trabajar actuando en locales pequeños, haciendo «magia de cóctel» y poco a poco fue creciendo, teniendo más bolos y actuando en teatros y festivales con hasta miles de espectadores. Sus trucos pertenecen a la categoría de magia general, un cajón desastre donde a parte de la manipulación, el ilusionismo o el mentalismo, aunque realmente no le gusta clasificarla en el sentido estricto de la palabra. «Es un poco estúpido categorizar la magia, lo único que importa es si el juego está bien o mal hecho». Y es que a través de sus shows, no solo busca un simple «wow». Para Juan, la magia es una forma de expresarse. «Vivimos en un mundo muy ordinario, con rutinas muy marcadas. La magia nos saca de ese túnel». Y añadía: «Como artista, lo que intento es compartir mi visión del mundo. Poner mis ideales encima de la mesa. Eso es la magia para mí: visibilizar lo invisible».

Todo ello, lo ha mostrado recientemente en el Mundial de Magia organizado en la ciudad italiana de Turín el pasado mes de Julio, donde se coló en el tercer escalón del podio internacional. «Mi maestro siempre me dijo: 'los premios se dan, no se ganan' decía quitándose protagonismo. Y es que si algo le ha llevado hasta ahí y hasta el Castillo Mágico de Hollywood, donde las estrellas de Hollywood van a ver magia, es mantener los pies en la tierra. Sin embargo, su experiencia en el reciente torneo le deja sensaciones agridulces. «Estoy contento con lo que hice, fui con algo cómodo, ensayado, que dependiera solo de mí, por eso fui más tranquilo esta vez» No obstante, la organización fue lo que empaño su participación que, según él, fue nefasta. «No hemos tenido las condiciones materiales para poder hacer las cosas bien» se quejaba.

Sin embargo, los trucos no salen en un chasquido como en las películas. «Algunos requieren años de entrenamiento. Es pura memoria muscular y repetición» explica. Sus trucos están llenos de trabajo invisible, desde el papeleo hasta ensayos, pasando por demostraciones a otros magos y viajes a diferentes festivales. Y es que, ahora su próxima meta no se encuentra arriba del escenario. «Quiero aprender a gestionarme el tiempo para poder estar más con la gente que quiero. Ya he cumplido el sueño de viajar por el mundo con la magia. Ahora quiero encontrar el equilibrio» confesaba.

Y es que ha llevado su magia a rincones como Tokio o Los Ángeles, pero Juan sabe que para mantener esa atracción por los trucos y las ilusiones en la ciudad charra, hay que cambiar muchas cosas: «Antes de eso, tiene que haber apoyo institucional. Salamanca necesita fomentar más su programa cultural, más allá del ocio nocturno» lanzaba. Y lo dice de primera mano ya que hace unos años hubo unos festivales que fueron, en parte, lo que a él le hizo pensar que podía ser mago.

