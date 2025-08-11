Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un coche de la Policía Nacional. ARCHIVO

Detenida por agredir con un cuchillo a su expareja tras amenazarle en la terraza de un bar por una posible deuda de 100 euros

El ataque dejó al hombre con heridas que requirieron hospitalización

Elena Martín

Elena Martín

Salamanca

Lunes, 11 de agosto 2025, 17:45

La Policía Nacional ha detenido a una mujer por agredir con un arma blanca a su expareja en plena calle por la noche. La agresora, que ya le había amenazado previamente en la terraza del bar, llegándole a propiciar una bofetada y a quitar su teléfono móvil, le provocó varios cortes de profundidad en el hombro y en el abdomen.

Tras recibir el aviso en el que se alertaba de lo ocurrido, los agentes se personaron en el lugar rápidamente, pero, desafortunadamente, la mujer ya había huido. La víctima fue atendida por una ambulancia in situ y trasladada al Hospital debido a la gravedad del ataque recibido.

El hombre, que ha denunciado los hechos en la Comisaría de la Policía Nacional de Salamanca, ha explicado a los agentes que el ataque podría estar motivado por una deuda pendiente de 100 euros que mantenía con la agresora.

La mujer, detenida sin antecedentes previos y, tras completar las diligencias policiales, fue puesta a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Salamanca.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido tras ser denunciado por su propia madre por supuestamente agredirla y cortarle dedos del pie
  2. 2 Trasladado al Hospital en helicóptero al quedar inconsciente tras una colisión entre dos camiones en la A-62
  3. 3 Pierde el control en la glorieta de Castilla y León y se empotra contra un semáforo
  4. 4 Alarma por un aparatoso incendio declarado en el polígono de Los Montalvos
  5. 5 Morante de la Puebla sufre una grave cornada en Pontevedra
  6. 6 Paellas, autos locos y mucha tradición llenan de fiesta la provincia este fin de semana
  7. 7 Consulta los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca de este lunes 11 de agosto
  8. 8 Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 10 de agosto de 2025
  9. 9 Los secretos mejor guardados de las cabañuelas: «Antiguamente mi padre levantaba una piedra...»
  10. 10 Herido tras perder el control de su coche y chocar contra una farola en pleno casco urbano de Ciudad Rodrigo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Detenida por agredir con un cuchillo a su expareja tras amenazarle en la terraza de un bar por una posible deuda de 100 euros

Detenida por agredir con un cuchillo a su expareja tras amenazarle en la terraza de un bar por una posible deuda de 100 euros