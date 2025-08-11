Detenida por agredir con un cuchillo a su expareja tras amenazarle en la terraza de un bar por una posible deuda de 100 euros El ataque dejó al hombre con heridas que requirieron hospitalización

Elena Martín Salamanca Lunes, 11 de agosto 2025, 17:45

La Policía Nacional ha detenido a una mujer por agredir con un arma blanca a su expareja en plena calle por la noche. La agresora, que ya le había amenazado previamente en la terraza del bar, llegándole a propiciar una bofetada y a quitar su teléfono móvil, le provocó varios cortes de profundidad en el hombro y en el abdomen.

Tras recibir el aviso en el que se alertaba de lo ocurrido, los agentes se personaron en el lugar rápidamente, pero, desafortunadamente, la mujer ya había huido. La víctima fue atendida por una ambulancia in situ y trasladada al Hospital debido a la gravedad del ataque recibido.

El hombre, que ha denunciado los hechos en la Comisaría de la Policía Nacional de Salamanca, ha explicado a los agentes que el ataque podría estar motivado por una deuda pendiente de 100 euros que mantenía con la agresora.

La mujer, detenida sin antecedentes previos y, tras completar las diligencias policiales, fue puesta a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Salamanca.