Récord de equipos en el fútbol salmantino: la Delegación avista una Tercera Provincial...

El fútbol local vivirá la próxima campaña otra curso de récord, en cuanto a volumen —deportivamente Salamanca el techo sigue estando fijado en la Primera Federación—. Si la pasada campaña ya se aventuraba histórica, por el hecho de contar por primera vez con 32 conjuntos inscritos —fueron 31 los que concluyeron la temporada por la expulsión del polémico Salamanca City— y la creación de una Segunda competición liguera en la Provincial, esta campaña 2025/26 no solo confirma que los números del curso pasado no fueron flor de un día, sino que el fútbol local logra consolidar el octavo escalón, además de contar con más equipos sénior en la batalla, ya que serán 33 los conjuntos que tomen parte de las competiciones oficiales.

Por ubicar a cada club en su Liga, Unionistas seguirá siendo el referente local al jugar en Primera Federación, una Liga más abajo jugará el Salamanca UDS, mientras que en Tercera RFEF (la última categoría nacional), lo harán el CD Guijuelo, la UD Santa Marta y el filial de Unionistas. Tomarán parte en la Regional de Aficionados el Ciudad Rodrigo CF, el Béjar Industrial, el filial del Salamanca UDS y el ascendido CDF Helmántico; la Provincial de Aficionados contará con 14 equipos: CD Carbajosa, Cristo Rey, Hergar, Jai Alai, RS Monterrey, CD Navega, Peñaranda, Pizarrales, CD Ribert, Deportivo Salamanca, Sporting Carbajosa, Villamayor, Villares de la Reina y filial del Santa Marta, que logró el ascenso de categoría tras su reclamación en los despachos. Por último, la Segunda Provincial pasa a tener 12 equipos en lugar de los 8 que salieron a competir el curso anterior: Alba de Tormes, Cabrerizos, Calvarrasa de Abajo, Helmántico B, Jai Alai B, Latino Kukuli, UD Mirobrigense, Pizarrales B, Deportivo Salamanca B y Select Generation.

En esta Liga, precisamente, aparece los cinco conjuntos nuevos inscritos para este año en el fútbol local, cuatro de ellos filiales, más el Calvarrasa de Abajo que es la principal novedad dentro de la baraja de conjuntos sénior en Salamanca.

En medio de este incremento exponencial, la RFCyLF de fútbol ya avista una Tercera Provincial en las Normas Reguladoras de la campaña, señalando que que si se superan los 20 equipos inscritos para el curso 26/27 se crearía esta nueva e inédita Liga en el fútbol sénior local.

'BOOM' DE FILIALES: UNO DE CADA CUATRO CLUBES TIENE 'B'

Dentro de las causas que explican que el fútbol local parezca no tener techo, están los filiales. Ya que uno de cada cuatro tiene conjunto 'B'. Y cuatro de ellos son de nueva creación, caso del CDF Helmántico, el Jai Alai, el Real Salamanca Monterrey y el Deportivo Salamanca. Estos conjuntos se suman a los ya existentes: Unionistas B, que es el filial de más alto rango, al jugar en Tercera Federación, el Salamanca UDS B, que milita en la Regional, el filial de la UD Santa Marta, que lo hace en Primer Provincial, y el Pizarrales B, que comparte Liga con los cuatro filiales nombrados anteriormente en Segunda.