Qué ha ocurrido en Salamanca este jueves 2 de octubre

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

La Gaceta

Salamanca

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:00

Comenta

Llamativo incendio en Béjar a primera hora en una zona de difícil acceso

Las llamas han alertado a la población en torno a las siete de la mañana

Investigado un vecino por colocar un cable y provocar lesiones en el cuello a un motorista en Anaya de Alba

El hombre habría colocado de manera transversal la trampa que provocó el siniestro vial en un camino de la localidad

El conductor que arrolló mortalmente a Elena Rodríguez en Comuneros, condenado a un año de prisión y retirada del carné

La parte penal se cierra, a falta de las compensaciones económicas a la familia

La Guardia Civil 'caza' a un conductor en Arapiles con 290 gramos de hachís

Ha sido detenido por un supuesto delito contra la salud pública

El Ayuntamiento congela los principales impuestos por duodécimo año consecutivo y suben basuras y autobús

La tasa de recogida de basura se ajusta según lo dispuesto por la ley estatal de residuos, lo que supondrá para 81% de los contribuyentes (viviendas) un incremento mensual que oscilará entre 1,14 y 1,35 euros

Dos horas de retraso en un tren a Valladolid por un mercancías que bloqueaba la vía a la salida de Salamanca

El convoy que debía partir de la capital del Tormes a las 7:15 no puso partir de la estación hasta las 9:15 horas

Problemas para acceder a varios colegios de Salamanca por tener pegamento en las cerraduras

Varios centros educativos se han encontrado con estos problemas, así como la biblioteca Torrente Ballester, donde han tenido que ir los bomberos

Manifestación en la plaza de los Bandos a favor de Palestina

El acto está encuadrado dentro de la programación de la huelga estudiantil que se está dando en Salamanca durante la jornada

Previsión de quirófanos 'parados' en el Hospital por la huelga médica de este viernes

Durante el paro de junio apenas funcionaron 3 de las 25 salas de cirugías del Complejo Asistencial de Salamanca

Impulso al emprendimiento de la Fundación Progreso con una convocatoria de ayudas directas

El rector Juan Manuel Corchado presentó las convocatorias Premio Raíz Salamanca y Premio Impulsa Salamanca para fomentar el emprendimiento local y provincial

Protagonismo absoluto a los productores locales en las III Jornadas de 'Salamanca en Bandeja'

La Diputación de Salamanca, junto al hipermercado E.Leclerc han promovido y presentado hoy estas jornadas que acogen productos de hasta 23 productores y que tendrán degustaciones o un showcooking

Susto en la portería del Salamanca UDS

Leo Mendes no concluye la sesión por problemas en su pierna derecha

La impresionante imagen del Würzburg-Silvia Domínguez teñido de azul

El pabellón del Perfumerías Avenida ya luce sus nuevos asientos al completo y está a falta de detalles para que las obras de mejora finalicen

El verano deja en Salamanca un aumento de las listas del paro de casi 450 personas

Septiembre concluye con 15.954 desempleados y un mínimo descenso de los trabajadores

María Anunciación Poveda López toma las riendas del ayuntamiento de El Pedroso de la Armuña

Toma el testigo del anterior alcalde que tuvo que dimitir tras haber sido condenado por encañonar a otra persona

