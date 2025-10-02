Qué ha ocurrido en Salamanca este jueves 2 de octubre
Estas son las noticias más relevantes de la jornada
Salamanca
Jueves, 2 de octubre 2025, 20:00
Llamativo incendio en Béjar a primera hora en una zona de difícil acceso
Las llamas han alertado a la población en torno a las siete de la mañana
Investigado un vecino por colocar un cable y provocar lesiones en el cuello a un motorista en Anaya de Alba
El hombre habría colocado de manera transversal la trampa que provocó el siniestro vial en un camino de la localidad
El conductor que arrolló mortalmente a Elena Rodríguez en Comuneros, condenado a un año de prisión y retirada del carné
La parte penal se cierra, a falta de las compensaciones económicas a la familia
La Guardia Civil 'caza' a un conductor en Arapiles con 290 gramos de hachís
Ha sido detenido por un supuesto delito contra la salud pública
El Ayuntamiento congela los principales impuestos por duodécimo año consecutivo y suben basuras y autobús
La tasa de recogida de basura se ajusta según lo dispuesto por la ley estatal de residuos, lo que supondrá para 81% de los contribuyentes (viviendas) un incremento mensual que oscilará entre 1,14 y 1,35 euros
Dos horas de retraso en un tren a Valladolid por un mercancías que bloqueaba la vía a la salida de Salamanca
El convoy que debía partir de la capital del Tormes a las 7:15 no puso partir de la estación hasta las 9:15 horas
Problemas para acceder a varios colegios de Salamanca por tener pegamento en las cerraduras
Varios centros educativos se han encontrado con estos problemas, así como la biblioteca Torrente Ballester, donde han tenido que ir los bomberos
Manifestación en la plaza de los Bandos a favor de Palestina
El acto está encuadrado dentro de la programación de la huelga estudiantil que se está dando en Salamanca durante la jornada
Previsión de quirófanos 'parados' en el Hospital por la huelga médica de este viernes
Durante el paro de junio apenas funcionaron 3 de las 25 salas de cirugías del Complejo Asistencial de Salamanca
Impulso al emprendimiento de la Fundación Progreso con una convocatoria de ayudas directas
El rector Juan Manuel Corchado presentó las convocatorias Premio Raíz Salamanca y Premio Impulsa Salamanca para fomentar el emprendimiento local y provincial
Protagonismo absoluto a los productores locales en las III Jornadas de 'Salamanca en Bandeja'
La Diputación de Salamanca, junto al hipermercado E.Leclerc han promovido y presentado hoy estas jornadas que acogen productos de hasta 23 productores y que tendrán degustaciones o un showcooking
Susto en la portería del Salamanca UDS
Leo Mendes no concluye la sesión por problemas en su pierna derecha
La impresionante imagen del Würzburg-Silvia Domínguez teñido de azul
El pabellón del Perfumerías Avenida ya luce sus nuevos asientos al completo y está a falta de detalles para que las obras de mejora finalicen
El verano deja en Salamanca un aumento de las listas del paro de casi 450 personas
Septiembre concluye con 15.954 desempleados y un mínimo descenso de los trabajadores
María Anunciación Poveda López toma las riendas del ayuntamiento de El Pedroso de la Armuña
Toma el testigo del anterior alcalde que tuvo que dimitir tras haber sido condenado por encañonar a otra persona