Dos horas de retraso en un tren a Valladolid por un mercancías que bloqueaba la vía a la salida de Salamanca El convoy que debía partir de la capital del Tormes a las 7:15 no puso partir de la estación hasta las 9:15 horas

Carlos Rincón Jueves, 2 de octubre 2025, 09:51 | Actualizado 09:56h.

Dos horas ha permanecido bloqueada la vía entre Salamanca y Valladolid a primera hora de la mañana de este jueves. Un tren de mercancías se ha averiado a la salida de la estación en sentido Gomecello bloqueando el paso del resto de los trenes, según informan fuentes de Renfe.

El tren Media Distancia que debía partir a las 7:15 de Vialia en sentido a Valladolid no ha podido efectuar su salida a la hora prevista y ha tenido que esperar hasta las 9:15 para poder hacerlo. La operado confirma que ha salido con 120 minutos de retraso debido a este incidente ajeno a Renfe.

También se ha visto afectado el tren que viajaba en sentido contrario. El servicio que salía de Valladolid a las 7:35 horas ha acumulado 24 minutos. Según fuentes de Renfe, la circulación se restableció en torno a las nueve de la mañana.

El tren averiado ha quedado apartado de la vía en Salamanca para que no bloquee más el tráfico.

Se trata de un incidente muy similar al que se vivió a finales del pasado julio, cuando durante seis horas permaneció bloqueada la línea ferroviaria que conecta Salamanca con Medina del Campo. Un tren de mercancías de titularidad privada quedó inmovilizado poco antes de llegar a Gomecello cortando el paso por este tramo de vía única. Aquel incidente provocó retrasos en, al menos, seis trenes con origen o destino en Salamanca, en los que viajaban cientos de personas, y obligó a Renfe a habilitar un transporte alternativo por carretera entre Vialia y Gomecello para los viajeros de cinco de los seis servicios afectados, mientras que en el sexto caso, concretamente a los cerca de doscientos pasajeros del Alvia a Barcelona, se les trasladó hasta Burgos en varios autocares que realizaron paradas en estaciones intermedias, como Medina del Campo y Valladolid.

Temas

Transportes

Renfe