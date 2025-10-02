Protagonismo absoluto a los productores locales en las III Jornadas de 'Salamanca en Bandeja' La Diputación de Salamanca, junto al hipermercado E.Leclerc han promovido y presentado hoy estas jornadas que acogen productos de hasta 23 productores y que tendrán degustaciones o un showcooking

EÑE/ Paula Zorita Carbajosa de la Sagrada Jueves, 2 de octubre 2025, 12:09

La Diputación de Salamanca y el hipermercado E.Leclerc han inaugurado esta mañana la tercera edición de las jornadas «Salamanca en Bandeja», una cita ya consolidada que, del 2 al 13 de octubre, acercará al consumidor lo mejor de la agroalimentación salmantina con degustaciones, espectáculos familiares y un showcooking del chef David Monaguillo el próximo día 10.

El acto de presentación ha contado con la presencia del presidente de la Diputación, Javier Iglesias, el diputado de Turismo, Juan Carlos Zaballos, así como con el propietario del hipermercado, Dominique Alves, y el gerente, Enrique Sáez.

Iglesias destacó que «Salamanca en Bandeja» es mucho más que una campaña comercial, «es una apuesta firme por el kilómetro cero y por mantener vivos nuestros pueblos». Recordó además que la marca de calidad aglutina ya a 110 socios, la mayoría asentados en pequeños municipios, y que en esta campaña participan 23 productores locales. «Queremos transformar la idea del consumidor para que el producto de cercanía esté presente en los grandes centros comerciales. Invito a los salmantinos a disfrutar de esta fiesta de la gastronomía y de unos productos extraordinarios», subrayó.

Por su parte, el gerente de E.Leclerc, Enrique Sáez, remarcó que la exposición instalada en el pasillo central del hipermercado «satisface las necesidades de los clientes salmantinos, encantados de encontrar los productos de su tierra en nuestra instalación». Añadió que desde 2001 la vocación del centro ha sido mantener «lazos estrechos y duraderos con la industria agroalimentaria de la provincia», lo que permite ofrecer productos de proximidad sin intermediarios, a buenos precios y con beneficios tanto para los productores como para los consumidores.

En la misma línea, Dominique Alves recalcó que el éxito de la iniciativa radica en la confianza de los clientes: «Lo más importante es que reconocen la calidad de los productos locales. No podemos trabajar con todos los fabricantes, pero seleccionamos con honestidad y planificación para ofrecer lo que buscan día a día».

Las jornadas ofrecen también un programa de actividades familiares y de animación para poner en valor la excelencia de los productores de la provincia. «Gracias a iniciativas como esta, muchos de ellos han logrado incorporarse como proveedores de E.Leclerc, abriendo nuevas oportunidades de crecimiento y reforzando el sello de identidad basado en calidad, tradición e innovación», destacaron desde la organización.

En definitiva, «Salamanca en Bandeja» se reafirma como un escaparate imprescindible para la promoción del producto de cercanía y la dinamización del medio rural.