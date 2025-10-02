Susto en la portería del Salamanca UDS

Iván Ramajo Jueves, 2 de octubre 2025, 11:28 Comenta Compartir

Leo Mendes ha dado el susto de la sesión de entrenamiento que ha llevado a cabo el Salamanca UDS en la jornada de este jueves sobre el césped natural de Las Pistas, feudo donde suma sus partidos por victorias esta Liga a la espera de aterrizar por fin en el Helmántico a lo largo de este mes de octubre.

El guardameta blanquinegro, que este fin de semana pasado fue suplente frente a la UD Ourense, a punta a correr la misma suerte esta quinta jornada de competición liguera después de no poder acabar la sesión preparatoria por problemas en su pierna derecha. El meta tuvo que parar con un visible gesto de dolor ya en el aparte con el que los guardametas abrieron el trabajo, mientras Jon Villanueva y el preparador específico de los porteros, Choco, trataban de explicarle el macanismo menos lesivo para su rodilla en acciones a quemarropa.

Pareció que ahí quedaba la cosa, pero nada más lejos de la realidad. Con el partidillo ya en marcha (tan solo a medio campo, aunque la sesión concluyó a campo completo) los gestos de dolor siguieron siendo ostensibles hasta que tuvo que parar en seco y ponerse en manos de los preparadores físicos.

Si el portero guineano fue la cruz, la cara fue Lara. Aunque el centrocampista andaluz no completó la sesión de manera íntegra, sí que tomó parte del partidillo con la que se cerró. Siguieron al margen, Davo y Dani Hernández.

