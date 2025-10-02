Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Leo Mendes doliéndose de su rodilla derecha en los primeros compases de la sesión de este jueves.

Susto en la portería del Salamanca UDS

Leo Mendes no concluye la sesión por problemas en su pierna derecha

Iván Ramajo

Iván Ramajo

Jueves, 2 de octubre 2025, 11:28

Comenta

Leo Mendes ha dado el susto de la sesión de entrenamiento que ha llevado a cabo el Salamanca UDS en la jornada de este jueves sobre el césped natural de Las Pistas, feudo donde suma sus partidos por victorias esta Liga a la espera de aterrizar por fin en el Helmántico a lo largo de este mes de octubre.

El guardameta blanquinegro, que este fin de semana pasado fue suplente frente a la UD Ourense, a punta a correr la misma suerte esta quinta jornada de competición liguera después de no poder acabar la sesión preparatoria por problemas en su pierna derecha. El meta tuvo que parar con un visible gesto de dolor ya en el aparte con el que los guardametas abrieron el trabajo, mientras Jon Villanueva y el preparador específico de los porteros, Choco, trataban de explicarle el macanismo menos lesivo para su rodilla en acciones a quemarropa.

Pareció que ahí quedaba la cosa, pero nada más lejos de la realidad. Con el partidillo ya en marcha (tan solo a medio campo, aunque la sesión concluyó a campo completo) los gestos de dolor siguieron siendo ostensibles hasta que tuvo que parar en seco y ponerse en manos de los preparadores físicos.

Si el portero guineano fue la cruz, la cara fue Lara. Aunque el centrocampista andaluz no completó la sesión de manera íntegra, sí que tomó parte del partidillo con la que se cerró. Siguieron al margen, Davo y Dani Hernández.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un choque entre dos camiones obliga a cortar la N-620 a la altura de Robliza de Cojos
  2. 2 Atrapada una persona en el interior de su coche tras volcar en la SA-102, a la altura de Sorihuela
  3. 3 ¡Aquí no queremos motos, a tomar por c***!»: la bronca que llevó al banquillo a dos vecinos de Alba de Tormes
  4. 4 La puja mínima por un mítico y céntrico hotel de Salamanca con 58 años de historia: 2,8 M&euro;
  5. 5 Fallece a los 89 años Luciano Salvador Ullán, exmagistrado decano y figura clave en la Justicia salmantina
  6. 6 El Hospital incorpora un refuerzo de prestigio para el reto del trasplante cardiaco
  7. 7 «El precio del vacuno para el ganadero está bien pero luego no es como parece»
  8. 8 Estos son los diez domingos y festivos de apertura comercial en Salamanca en 2026
  9. 9 El Salamanca UDS ya conoce su sanción por los incidentes ocurridos en el partido contra la UD Ourense
  10. 10 Qué ha ocurrido en Salamanca este miércoles 1 de octubre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Susto en la portería del Salamanca UDS

Susto en la portería del Salamanca UDS