El conductor que arrolló mortalmente a Elena Rodríguez en Comuneros, condenado a un año de prisión y retirada del carné La parte penal se cierra, a falta de las compensaciones económicas a la familia

C. L. S. Salamanca Jueves, 2 de octubre 2025, 13:58 | Actualizado 14:04h. Comenta Compartir

El Juzgado de lo Penal número Dos de Salamanca ha acogido la audiencia preliminar contra J.L.G.L., el conductor acusado por el atropello mortal ocurrido en la avenida de Comuneros en mayo de 2024 y que conmocionó a la ciudad. Finalmente, tras el acuerdo alcanzado entre las partes, la condena ha quedado en un año de prisión y otro año de retirada del permiso de conducir. No obstante, las indemnizaciones a los familiares de la víctima continúan pendientes, tras los alegatos presentados por las compañías aseguradoras y la acusación particular.

La tragedia ocurrió a primera hora de la mañana, en plena avenida de Comuneros, y conmovió profundamente a la ciudad. Elena Rodríguez, entonces jefa de estudios del Instituto Río Tormes y de 51 años de edad, cruzaba un paso de peatones en verde cuando fue arrollada por un coche que no se detuvo. Su repentina muerte provocó un fuerte impacto en la comunidad educativa y en los salmantinos en general, no solo por su perfil profesional y humano, sino también por las circunstancias del accidente.

El proceso judicial llega así a una primera resolución después de más de un año de espera, en el que la Fiscalía había solicitado inicialmente al conductor del vehículo dos años de prisión y tres años y medio de privación del carné por un delito de homicidio por imprudencia grave. El Ministerio Público también pidió un total de casi 700.000 euros en indemnizaciones: 168.000 euros para el esposo de la fallecida, 400.000 para sus dos hijos, 51.000 para cada uno de sus padres y 24.000 para su hermana. En este apartado señalaba como responsable civil director a la compañía Caser Seguros y responsable civil subsidiaria a la compañía Desarrollo Agrícola y Minero.

Los hechos se remontan al 28 de mayo de 2024, sobre las 08:55 horas. El acusado conducía un vehículo Renault Austral, propiedad de la empresa para la que trabajaba, Desarrollo Agrícola y Minero SA, y debidamente asegurado por la compañía de seguros Caser. El conductor rebasó el semáforo circular, precedido por línea de detención, durante su fase para vehículos en ámbar intermitente, entrando en el paso de peatones señalizado horizontalmente y con un semáforo para peatones, que se encontraba en fase verde para estos. En ese momento, la mujer cruzaba dicho paso de peatones, haciéndolo de izquierda a derecha en el sentido del vehículo que conducía el acusado quien, pese a ello y de la señalización mencionada, no detuvo el vehículo, ni frenó, ni hizo maniobra evasiva alguna para evitar a la peatona, atropellándola. La Fiscalía atribuye una responsabilidad directa en el fallecimiento, al entender que no frenó ni realizó maniobra alguna para evitar el atropello, pese a que la víctima cruzaba con prioridad.

El fallecimiento de Elena Rodríguez generó una fuerte conmoción en Salamanca. Vecina del barrio Van Dyck, era profesora y jefa de estudios en el Centro Integrado de Formación Profesional Río Tormes, donde se decretaron dos días de luto con suspensión de clases. «Era majísima, una bellísima persona», lamentaban entonces quienes la conocían. Su ausencia aún pesa entre alumnos, compañeros y vecinos.

Con el acuerdo alcanzado este jueves, el acusado evita un juicio completo, aunque queda pendiente que la autoridad judicial resuelva el apartado de responsabilidad civil y fije finalmente las indemnizaciones para los familiares de la víctima.

Temas

Salamanca