Llamativo incendio en Béjar a primera hora en una zona de difícil acceso

Las llamas han alertado a la población en torno a las siete de la mañana

Jueves, 2 de octubre 2025, 11:09

Bomberos del parque comarcal de Béjar junto con un retén con sede en Candelario y personal de la empresa pública Tragsa han participado en las labores de extinción de un incendio declarado entre las calles Olivillas y Colón en la ciudad de Béjar.

Las llamas han alertado a la población en torno a las siete de la mañana en un fuego provocado con varios focos en los bancales de la parte inferior de la calle Olivillas.

Han participado seis obreros y un capataz de Tragsa, que trabaja para la Junta de Castilla y León, en dos vehículos así como varios efectivos de los bomberos de Béjar.

La ubicación del fuego en una zona de bancales ha complicado las labores de extinción ya que primero se han centrado en el desbroce de la zona con acceso mediante escaleras para, después, sofocar las llamas, que eran visibles desde la urbanización de La Fabril en Béjar y desde otras zonas.

Esas labores se han prolongado hasta las once de la mañana cuando el incendio ha quedado controlado y extinguido.

La existencia de varios focos ha confirmado, en la investigación posterior, que ha sido provocado con inicio en la parte inferior de la calle Olivillas.

La superficie afectada ronda los 500 metros cuadrados de bancales y desnivele con mucha vegetación.

