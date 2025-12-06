Un varón de 18 años herido tras el choque de dos coches en Carbajosa de la Sagrada El accidente ha tenido lugar este sábado en la confluencia de las calles Velázquez y Leonardo da Vinci. Otros tres vehículos que estaban aparcados en la zona han sufrido daños como consecuencia del impacto

Sábado, 6 de diciembre 2025, 17:26

Un joven de 18 años ha resultado herido en un accidente de tráfico registrado poco antes de las 17:00 horas de este sábado en el término de Carbajosa de la Sagrada.

El 112 ha recibido aviso del accidente a las 16:59 horas. Los alertantes informaban de que se acababa de producir la colisión entre dos turismos en la confluencia de las calles Velázquez y Leonardo da Vinci. Según indicaban como consecuencia del impacto varón de 18 años había resultado herido, se encontraba en el lugar consciente y con contusiones.

Además, había perdida de líquidos en uno de los vehículos, y según indican fuentes del caso otros tres coches que estaban estacionados en la zona sufrieron daños como consecuencia del choque.

El 112 ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de la Diputación y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar.