Una ambulancia se ha trasladado hasta el lugar.

Un varón de 18 años herido tras el choque de dos coches en Carbajosa de la Sagrada

El accidente ha tenido lugar este sábado en la confluencia de las calles Velázquez y Leonardo da Vinci. Otros tres vehículos que estaban aparcados en la zona han sufrido daños como consecuencia del impacto

M. C.

SALAMANCA

Sábado, 6 de diciembre 2025, 17:26

Un joven de 18 años ha resultado herido en un accidente de tráfico registrado poco antes de las 17:00 horas de este sábado en el término de Carbajosa de la Sagrada.

El 112 ha recibido aviso del accidente a las 16:59 horas. Los alertantes informaban de que se acababa de producir la colisión entre dos turismos en la confluencia de las calles Velázquez y Leonardo da Vinci. Según indicaban como consecuencia del impacto varón de 18 años había resultado herido, se encontraba en el lugar consciente y con contusiones.

Además, había perdida de líquidos en uno de los vehículos, y según indican fuentes del caso otros tres coches que estaban estacionados en la zona sufrieron daños como consecuencia del choque.

El 112 ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de la Diputación y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar.

