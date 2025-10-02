María Anunciación Poveda López toma las riendas del ayuntamiento de El Pedroso de la Armuña Toma el testigo del anterior alcalde que tuvo que dimitir tras haber sido condenado por encañonar a otra persona

María Anunciación Poveda López es la nueva alcaldesa de El Pedroso de la Armuña. Este jueves el Ayuntamiento ha acogido el pleno extraordinario en el que han tomado posesión de sus actas como concejales las dos nuevas ediles del PP, María Anunciación Poveda y María Mercedes Velasco, en sustitución de una concejal socialista que dimitió en verano y del alcalde Luis Portilla que dimitió la pasada semana.

Hay que recordar que el alcalde de El Pedroso de la Armuña, Ángel Luis Portilla Martínez, que había sido sido condenado por encañonar a otra persona días atrás, dimitió de su cargo. En una carta dirigida al pleno municipal, Portilla explicó que los problemas de salud física y mental que arrastra le impiden continuar en el cargo.

El ya exregidor agradeció el apoyo recibido por sus compañeros de corporación y de partido, y pidió disculpas a los vecinos por no haber podido cumplir con sus compromisos electorales. Además, reconoció que la sentencia de culpabilidad dictada este año por hechos ocurridos en 2024 le obliga a dar un paso al lado.