Imagen del pabellón Würzburg-Silvia Domínguez teñido ya de azul.

La impresionante imagen del Würzburg-Silvia Domínguez teñido de azul

El pabellón del Perfumerías Avenida ya luce sus nuevos asientos al completo y está a falta de detalles para que las obras de mejora finalicen

Iván Ramajo

Iván Ramajo

Salamanca

Jueves, 2 de octubre 2025, 14:30

Comenta

Las palabras que el presidente Jorge Recio pronunció a final de la pasada temporada, a colación de las obras que están a punto de rematarse estos días en el Würzburg-Silvia Domínguez, ya no son premonitorias sino una realidad: «Que cuando empiece la temporada la gente diga: ¿Pero esto era Würzburg?».

La imagen que ya da el pabellón, a falta de los últimos remates en los vestuarios y pequeños detalles en la pista central, es la de un recinto nuevo. Y así lo confirman tanto las jugadoras como resto de personal del club al ver ya completo el nuevo graderío.

La sensación es la de un pabellón más 'cercano' todavía a la pista y más grande. «Cuando esté la gente va a imponer más», se bisbisea entre los pasillos del recinto -que, por cierto, ha visitado este mediodía la concejal de Deportes, Almudena Parres- a la espera de que este mismo 12 de octubre se reabran las puertas a la marea, que ha renovado su abono en un 95%, a las 11:00 horas frente al Cadí La Seu.

